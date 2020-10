ŠVAJCARCI RADE ZA SRBE PUNOM PAROM: Prave najčistije ZLATO, koje ima VEČNU VREDNOST! Šta se zapravo dešava

Svet je prepun novca, ali zlata je mnogo manje. Novac štampaju supersile, ali vrednost papirnih novčanica je u stalnom padu. S druge strane, zlato poslednjih godinu dana beleži nagli skok vrednosti, a najmoćnije svetske države, pre svega SAD, Rusija, Kina i Nemačka panično kupuju tone ovog plemenitog metala, u vidu zlatnih poluga i ostalog čistog zlata.

Vrlo lako vrednost unce zlata može da dostigne vrednost od neverovatnih 4.000 dolara, poručio je nedavno Frenk Holms, glavni izvršni direktor investicione kompanije US Global Invest, prenosi CNBS!

U Srbiji se zlato može kupiti na svakom koraku, ali je manje poznato da najveći evropski proizvođači zlata tope ovaj plemeniti metal i šalju ga za Srbiju u najčistijoj finoći!

Vodeći proizvođači investicionog zlata u Evropi jesu švajcarske kompanije Argor Heraeus i Valcambi. Svi proizvodi iz navedenog koncerna dostupni su za kupovinu i u našoj zemlji. Zlatara Gold, uvoznik i prodavac investicionog zlata u našoj zemlji omogućila je visoku dostupnost svih investicionih formata iz navedenih kovnica. Fizički integritet i njegova nepovredivost strogo su garantovani nizom regulatornih propisa, kao i pratećom dokumentacijom, i od proizvođača i od uvoznika.

Opšte je poznato da se novčana masa u svetu uvećava. To upravo dovodi do erozije vrednosti novca.Ta makroekonomska pojava dovela je do toga da novca na svetskom finansijskom tržištu ima previše i kao rezultat toga imamo niske kamatne stope.

Ulaganje u investiciono zlato spada u kategoriju najsigurnijih dugoročnih ulaganja. Najčešći razlog ulaganja u ovu investicionu kategoriju jeste to da se sačuva kupovna moć- vrednost novca.

foto: Promo

Razvojem finansijskog tržišta,dostupnost investicionih instrumenata u našoj zemlji postala je ista, kao u najrazvijenijim državama sveta.Prema srpskom zakonodavstvu investiciono zlato oslobođeno je poreza na dodatu vrednost (PDV). Investiciono zlato predstavlja zlato najveće finoće999.9 i zagarantovane težine. Dostupno je u različitim investicionim formatima u težinama od jednog grama do jednog kilograma.

Investiciono zlato proizvedeno u formi zlatnih poluga poseduje na sebi zaštitne ornamente same kovnice, kao i deklarativne podatke - finoću, težinu, zemlju porekla i identifikacionu oznaku koja predstavlja kombinaciju slovnih i numeričkih oznaka i koja je jedinstvena u celom svetu za određenu polugu i određenog proizvođača.

Kompanije kojima upravlja koncern Argor Heraeus nalaze se na prestižnoj Good delivery listi koja potvrđuje da kompanije sa ove liste zadovoljavaju najstrože svetske poslovne standarde.

Niske kamatne stope imaju četvorostruki efekat Pozitivni efekti ovog fenomena jesu:

Povoljni uslovi pod kojima deficitarni privredni subjekti i građani dolaze do novih izvora finansiranja.Drugi pozitivan efekat jeste rast investicija u svim granama privrede, kao posledica povoljnih uslova pod kojima se privredni subjekti zadužuju. Taj rast najvidljiviji je u građevinskoj industriji. Ovaj efekat doveo je do enormnog rasta cena stambenog i poslovnog prostora.

Negativni efekti jesu :

- Slabljenje kupovne snage novca .

- Nulti i minusni prinosi od štednih depozita oročenih u bankama.

NBS je reagovala nizom mera na novonastalu situaciju. Na odgovoran način zaštitila je interese građana i finansijsku stabilnost zemlje.Zabranila je negativne kamatne stope poslovnim bankama i na taj način povećala štednju građana u bankama. Druga mera koja je dodatno ojačala monetarnu stabilnost zemlje bila je alokacija dela deviznih rezervi u monetarno zlato. Na taj način finansijski sistem naše zemlje zaštićen je na najbolji mogući način.

Građani najrazvijenijih ekonomija sveta štite svoj kapital na identičan način, kao i njihove države. Naši građani imaju mogućnost da deo kapitala, koji im je slobodan ulože u investiciono zlato i na taj način ga hedžuju tj.zaštite.

Ulaganje u zlato neće sprečiti da se ne desi neka negativna ekonomska pojava, (inflacija, ekonomsko usporavanje itd ), već ako se desi da posledice budu minimalne.

Drugi razlog zbog kog građani kupuju zlato predstavlja finansijsko osiguranje budućnosti.Jedan deo građana ulaže u zlato, kupujući najčešće manje investicione formate, sa projekcijom kada odu u penziju da svoje prihode mesečno uvećavaju unovčavanjem jednog investicionog formata. Ovaj vid životnog osiguranja postao je u svetu izuzetno popularan .

Jedan broj građana kupuje investiciono zlato, kao jedinstven, vredan i autentičan poklon. Poklanjanje izaziva podjednaku radost i zadovoljstvo i za nas koji poklanjamo i za osobu koja prima poklon. Poklon je idealna prilika da se nekome zahvalimo, pokažemo koliko nam je bitan, sprijateljimo, čestitamo neki uspeh, događaj itd. Zlato je jedini poklon koji ne gubi vrednost. Njegova vrednost se stalno uvećava. Što ga duže čuvamo on postaje sve vredniji. Jedna unca zlata 2004. godine vredela je 400 američkih dolara, a danas vredi 1.500 dolara.

Investiciono zlato oslobođeno je svih vrsta poreza. Sve informacije o kupovini investicionog zlata u našoj zemlji možete dobiti posetom informacionih platformi:

www.zlatnapoluga.rs

www.investicionozlato.com

Kao i putem elektronske pošte:

zlataregold@gmail.com

Ako posedujete zlato u formi nakita, koje ste nekada kupili, ili dobili kao poklon, u Zlatari Gold možete ga zameniti za sertifikovano investiciono zlato, čija se vrednost zna u svakom momentu.

1. ŠTA JE INVESTICIONO ZLATO

2. KAKO KUPITI

3. ŠTA KUPITI

4. KADA KUPITI

5. CENA ZLATA

6. ZLATO KROZ VREME

7. ZLATO I RECESIJA

8. GDE SE PROIZVODI INVESTICIONO ZLATO?

9. VRHUNSKA SIGURNOST

Promo tekst

Kurir