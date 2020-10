LAVOVSKA BORBA JEDNE BAKE: Milanka brine o bolesnom unuku kog je NAPUSTILA majka, uskoro će ostati i BEZ DOMA (KURIR TELEVIZIJA)

Da život ume da bude dramatičniji od svakog filma pokazuje primer Milanke Gašpar iz Sremske Mitrovice, koja je u 60. godini bila primorana da preuzme brigu o tek rođenoj, bolesnoj i napuštenoj bebi.

Njenog unuka Dejana Radojičića (6) po porođaju pokušala je da ubije majka, Milankina ćerka, jer nije mogla da se pomiri sa četiri dijagnoze koje su prouzrokovane prevremenim rođenjem.

"On je izašao iz inkubatora sa četiri dijagnoze, tahikardijom, sa cerebralnom paralizom, sa cistama obostrano koje su krenule, pa je došlo do prvog napada epilepsije, tad je krenulo ispitivanje", priča hrabra žena.

Milankina ćerka nije mogla da podnese loše prognoze za svog sina, umesto sreće zbog rođenja deteta upada u maničnu depresiju, kombinovanu sa šizofrenijom. Od tada se nalazi u instituciji za psihičke bolesti. Majka svakodnevno nedostaje Dejanu, ali Milanka je od početka tu.

"Na špric smo mu davali po dva mililitra mleka. Tri puta nedeljno smo išli kod neonatologa. Ja sam s njim pet godina konstantno, ja ne mogu njega da ostavim, on je još u pelenama i u flašici ne može da se obuče, da se obuje... Ja ne mogu da priuštim sebi ni kod lekara da odem. On pati za mamom, više puta želi da mu mama dođe, teško mi sve to pada... Ali, padnem pa ustanem. Ima u meni neke nade, ne predajem se", objašnjava ova lavica.

Gospođa Gašpar živi od 11.000 dinara penzije i dodatka koji dobija da pokrije Dejanove troškove.

A njemu su osim rada sa psihologom, logopedom, defektologom, svakog dana potrebne pelene, hrana na flašicu, dohrana, lekovi, zimske cipelice i jakna, drva za ogrev... Na svu muku, stan u kome žive nije njihov.

"Ušla sam u zakup stana, sad traže da se stan legalizuje, potrebno je 630 hiljada dinara da platim odjednom a ja to nemam da platim. Šta će se desiti? Verovatno da ću na ulicu", priča Milanka Gašpar.

Ona se uzda u Boga i u dobre ljude, a mi njoj i Dejanu želimo svu sreću ovog sveta. Svi koji mogu da pomognu ovoj porodici to mogu da urade uplatom sredstava na sledeće žiro račune koji su otvoreni u Eastern banci na ime Milanka Gašpar:

DINARSKI 340-32131039-78 DEVIZNI 340-76431459-70

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir