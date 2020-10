KORONA SE NE ZAUSTAVLJA, NOVI CRNI REKORD: Još 1.328 novozaraženih, 5 preminulih, na respiratorima 39 pacijenata

U Srbiji je u poslednjih 24 sata na korona virus testirano 9.690 građana, od kojih je 1.328 bilo pozitivno.

Nažalost, preminulo je pet pacijenata.

U bolnicama širom Srbije na respiratorima se nalazi 39 pacijenata.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas nakon sastanka sa direktorima kovid bolnica da novih mera neće biti i da se Srbija bez obzira na dramatične podatke odlični drži u poređenju sa mnogim evropskim zemljama i država regiona.

- Molim ljude da ovako ostane. Srbija je peta u poređenju sa ostatkom Evrope, ali to se menja kroz dan ili dva. Zato molim ljude da sačuvamo živote i mladih i starih. Izbegavajte okupljanja sa 300 ljudi u zatvorenom prostoru. Gledajte kako da sebe zaštitite, nije to zbog nas, to je zbog vas. Brojevi će svakako da rastu, ali moramo da se potrudimo da to i sprečimo - rekao je Vučić i zahvalio se građanima koji poštuju mere i ponašaju se odgovorno.

Vučić je naglasio da će nadležni oštro sankcionisati sve koji ne poštuju donete mere. Veliki problem, kako kaže predsednik, jeste to što je veliki broj medicinskih radnika zaražen.

- Direktor Infektivne klinike Goran Stevanović je zaražen. Brinemo za njegovo zdravlje - otkrio je Vučić.

