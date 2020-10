ĐERLEK O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI U SRBIJI: Moramo izdražati do 1. decembra kada se otvara najveća kovid bolnica u Batajnici

Epidemiološka situacija u Srbiji je ozbiljna, ali nema mesta panici, zdravstveni sistem je još stabilan i spreman da odgovori izazovima, kaže državni sekretar ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek.

On je rekao da se u celoj zemlji otvaraju privremene bolnice za kovid pacijente, kako bi se održali kapaciteti u zdravstvenim ustanovama i za pacijente koji boluju od nekih drugih bolesti.

"U privremenoj bolnici u beogradskoj Areni trenutno je oko 30 do 35 pacijenata. Moramo izdražati do 1. decembra kada se otvara najveća kovid bolnica u Batajnici sa 1.000 ležajeva. Izgradnja kovid bolnice u Kruševcu će kasniti 10 do 15 dana, ali ćemo i tu dobiti 500 ležajeva", rekao je Đerlek.

Zdravstveni sistem nije imao ovakvu podršku države poslednjih 60 godina, a osim kovid pacijenata u fokusu zdravstvenog sistema moraju biti i pacijenti koji nisu zaraženi koronom, dodaje doktor.

"I njima će biti poklonjena posebna pažnja u narednom periodu, jer su procene struke da će treći talas virusa trajati duže od prva dva."

Lekar kaže da većina ljudi poštuje mere koje su propisane, a koliko su ljudi svesni situacije u kojoj se nalaze najbolje govori veliko interesovanje za vakcinu protiv sezonskog gripa.

"Prethodnih godina maksimalno je vakcinisano oko 300.000 ljudi. Danas je interesovanje mnogo veće, a predsednik Aleksandar Vučić je obećao da će biti nabavljeno 750.000 do 800.000 vakcina", naglasio je Đerlek.

Za pojedince koji ne poštuju mere najavljuje i izmenu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje će podrazumevati oštrije sankcije, ali će tim zakonom biti bolje definisano šta je to kućni karantin.

Napominje da se u naredne dve, tri nedelje ne očekuje dobra situacija i da Srbija sada vodi dve važne bitke - borbu protiv kovida-19, ali i borbu da sačuva ekonomiju.

