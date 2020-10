KURIR SAZNAJE! ODLIKOVANJA ZA HEROJE U BELOM: Vučić deli ordenje zdravstvenim radnicima 11. novembra

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić planira da 11. novembra, na Dan primirja, odlikuje zdravstvene radnike za neizmeran doprinos i ogromnu žrtvu koju daju u borbi protiv koronavirusa.

Šef države je to obznanio načelnicima kovid bolnica na jučerašnjem sastanku u Palati Srbija.

- Vučić je rekao da će zdravstevnim radnicima dodeliti ordenje 11. novembra, kada je državni praznik i kada se proslavlja Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

On je kazao da je to želeo da učini još za Vidovdan - 28. juna, ali je tada već bio jak udar drugog talasa korone i morao je da dodeljivanje odlikovanja odloži. On je kazao da se nada da će epidemiološka situacija dozvoliti da to učini 11. novembra jer želi da i na taj način zahvali zdravstvenim radnicima za svu žrtvu koju podnose u borbi s kovidom 19 - kazao je naš izvor.

Podsetimo, Vučić je juče najavio i da će svi zdravstveni radnici, bez obrzira na to da li su radili u kovid sistem, dobiti do kraja godine jednokratnu ponoć od 10.000 dinara, a da će njima i najviše biti povećana plata od januara 2020, kada sledi povećanje plata u javnom sektoru.

(Kurir.rs/ J.S.S./Foto: Ilustracija)

