AKO ME VRATE KUĆI TO JE KRAJ MOG ŽIVOTA: Oglasio se teško bolesni Stefan, moli za hitnu pomoć, ne sme biti ODLAGANJA LEČENJA

Stefan Subotić (22) iz Stare Pazove od svoje 18. godine bori se protiv opake i teške limfoblastne leukemije. Da je sada situacija krajnje hitna i da moramo da delamo što pre, Stefan se požalio u svom pismu koje je uputio medijima.

Početkom godine Stefanov odlazak kod lekara zbog prehlade se pretvara u noćnu moru saznanjem da boluje od akutne limfoblastne leukemije.

Do sada je prošao kroz tri ciklusa hemioterapije i osam zračenja. Kad je nađen stopostotni donator sve je bilo spremno za transplantaciju. Ali poslednjom analizom krvi, utvrđeno je da blasti nisu u potpunosti nestali, a da se bolest vratila agresivnija i jača.

Stefan je otputovao u Nemačku na dalje lečenje gde ga očekuju terapije i priprema za transplantaciju koštane srži. Čeka ga težak put ka ozdravljenju i nada da će dobiti ovu životnu bitku.

- Dragi i dobri ljudi, imam 22 godine i umesto da živim život, već četiri duge godine se borim sa akutnom limfoblastnom leukemijom. Lečim se u Nemačkoj (jer u Srbiji za mene nema leka) i to vašim porukama i donacijama. Bolest je veoma uporna i vraća se. Poslednja terapija koju sam primao je uspela da ubije dve od tri teške mutacije raka. Ostala je jos jedna koju mi upravo leče u Flensburgu u bolnici. Čim uđem u remisiju odmah mi se mora raditi nova transplantacija koštane srži. Nema odlaganja jer bi to značilo gubitak života. Ako ne budem imao 163.000 evra vratiće me kući u Srbiju... Znate svi šta bi to značilo - kaže Stefan.

Do sada je skupljeno 30.000 evra, a neophodno je skupiti još 130.000.

Pomozimo Stefanu! Upišimo 360 i pošaljimo SMS na 3030. Njemu možemo pomoći uplatom na dinarski ili devizni račun i putem linka e-doniraj.

Da Stefan pobedi opaku bolest! Budimo humani!

Slanjem SMS poruke: Upišimo 360 i pošaljimo SMS na 3030

Slanjem SMS poruke iz Švajcarske: Upišimo human360 i pošaljimo SMS na 455

Uplatom na dinarski račun: 160-483612-69

Uplatom na devizni račun: 00-540-0002304.6 IBAN: RS35160005400002304623 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Uplatom platnim karticama putem linka: E-doniraj

Uplatom sa vašeg PayPal naloga putem linka: PayPal

