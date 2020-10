PEĐA JE 17 DANA BIO NA RESPIRATORU, A DANAS JE PROSLAVIO 21. ROĐENDAN: Ne mogu još da trčim, ali častiću društvo jer sam ŽIV!

Predrag Peđa Nikolić iz okoline Leskovca danas je napunio 21 godinu, a ovaj rođendan poseban je za celu porodicu jer je njihov mezimac u avgustu bukvalno vraćen iz mrtvih gde je bio zbog korone.

Predrag je, kako je Kurir pisao, čak 17 dana proveo na respiratoru u Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju KC Niš, a 48 dana se u bolnici borio sa nevidljivim neprijateljem. On je zdrav i prav završio na respiratoru, a otkazivali su mu bubrezi, jetra, srce je popuštalo, krv išla na sve strane...

- Osećam se odlično, jedino još mišiće nisam razradio. Ujutru čim napravim korak dva noge me bole. Još ne mogu da trčim - kaže on za Kurir i dodaje da je srećan što sada slavi svoj rođendan, da mu se život polako vraća u normalu i da sa roditeljima radi porodični biznis.

- Nisam uopšte pomišljao da može da dođe do nečeg kobnog. Sada se pazim maksimalno. Pre neki dan sam posle tri meseca izašao malo do grada - kaže on i dodaje da će častiti društvo za svoj rođendan.

Peđina majka Suzana kaže za Kurir da ovo jedan od najvažnijih Peđinih rođendana.

- Posle prvog i 18. ovo je takođe poseban rođendan. Prvih nedelju dana bilo je beznadežno, trudila sam se da razmišljam pozitivno. Sada nam se život konačno vratio u normalu. Srećom, Peđa nema neke posledice. Sve je kao i nekad s tim što je ostalo ono što smo proživeli dok se Peđa nije izlečio - kaže ona.

foto: Privatna Arhiva

Suzana je inače i na Fejsbuku napisala status u kojem se zahvalila lekarima iz KC Niš, koji su brinuli o Peđi, kako kaže, kao o svom detetu.

- Ovaj dan je ispunjen srećom, radošćcu i ponekom suzom, ali radosnicom, jer danas slavimo rodjendan zahvaljujuci vama. Da li je dovoljno reci samo veliko hvala doktorima, sestrama, tehničarima, ma celokupnom osoblju KC Nis, gde je Peđa proveo 40 dana? Ne, nije, znamo mi, a znate i vi da to nije dovoljno za sve ono sto ste učinili za našeg sina.

Ali ja moram da kažem prvo hvala za onih 17 dana kada ste bili uz njega i bili mu porodica. Hvala što ni jednog trenutka niste odustali od njega. Hvala što ste bdeli nad njim, disali za njega, sto niste štedeli sebe ni jednog trenutka - napisala je Suzana i dodala da kao što su srca lekara kucala za Peđu sada njegovo kuca za njih:

- Hvala za dane kada ste plakali sa nama, hvala za svaku utehu...za reči "Živeće Peđa!". Živeće Peđa zahvaljujući vama!

Prof. dr Radmilo Janković, direktor Klinke za anesteziju i intenzivnu terapiju s radošću je čestitao rođendan momku koji bi bio njihov najmlađi pacijent na respiratoru i koji je dobio onu najvažniju bitku - bitku za život.

- Danas je, pre svega, preveliki i presrećan dan za Peđinu porodicu. Fejsbuk status Peđine mame naterao je suze u očii i knedle u grlo svim zdravstvenim radnicima kovid intenzivne nege niškog KC. Rođendanska torta juče je stigla i na Kliniku za anesteziju. Ovaj dan nama znači puno, srca su nam puna jer smo Peđu, kome su svi organi popuštali, koji j čak bio i na dijalizi, kome krv išla iz nosa i usta kad ga pipneš, uspeli da vratimo. Borba je bila velika, ali uspeli smo svi zajedno - kaže za Kurir Janković.

Kurir.rs

Kurir