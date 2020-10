BOG GA JE POZVAO U ISTI DAN KADA I SVETOG PETRA: Matija Bećković duboko potresen zbog smrti mitropolita Amfilohija

Pesnik i akademik Matija Bećković duboko je potresen zbog smrti mitropolita Amfilohija.

Drhtavim glasom od bola kratko nam je rekao:

Bog ga je pozvao u isti dan kad i Svetog Petra i vladiku Rada. Mi plačemo a on se raduje.

Večan spomen i Carstvo Nebesko!

Onaj bistri dečak iz Donje Morače, što je prodavao zukve petrovače, da se domogne knjige i obuće, i u pustinju pobegne od kuće. I u vreme jagme za značke i prnje, svoje golo telo obuče u trnje i kupi čivija po najskupljoj ceni, da Hrista na krstu bar malo odmeni.

Ali, čim se krsnim znakom znamenov’o, nema toga ko ga nije kamenov’o; i to kamenje posta mu imanje, svaki kamen njemu, jedan Hristu manje. I sad, one ruke, od zukava grube, gologlavi starci prilaze da ljube. I na okrst Hristove cele vasione, sem izvan neba crne zemlje one, nigde ne dođe da zvona ne zvone!

Matija Bećković

Kurir