MITROPOLIT AMFILOHIJE Meni kažu neki moji Cetinjani – što ti nisi kao patrijarh Pavle? Pa jedan je patrijarh Pavle!

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, rođen kao Risto Radović u blizini Manastira Morače, govorio je "vaspitavan sam uz gusle i pripovedanja o čojstvu i junaštvu".

U intervjuu koji je 2019. godine iz manastira Morača dao za RTS, naveo je da je samo Albanija Envera Hodže bila ispred Crne Gore po ateizmu, ali da su se mnogi vernici vratili. Istakao je i da je obnovljeno više od 700 hramova.

"Sagrađena su dva najveća hrama u istoriji Crne Gore – u Podgorici i u Baru", dodao je.

Često su ga optuživali da se bavi politikom.

"Ako ja nekad kažem neku oštriju reč, oni to proglase za politiku. Pa je li politika briga o narodu, o biću naroda, o dostojanstvu naroda, onom najdubljem dostojanstvu iz same države? Ja ne mogu kao čovek Crkve drugačije, ponekad mi izleti neka reč. Meni kažu neki moji Cetinjani – što ti nisi kao patrijarh Pavle? Pa jedan je patrijarh Pavle, Pavle nikad takvu tešku reč nije izgovorio", ukazao je Amfilohije.

Na pitanje da li u bilo kakvoj podeli uloga postoji mogućnost da on bude patrijarh nekakve nove crkve, to je odbacio kao aposolutnu laž.

"To jedino ako bih izgubio pamet i savest i svest. To su laži koje se šire iz krugova iz Crne Gore, a bojim se i iz Srbije takve laži pronose. Ja imam patrijarha moga, pošto sam bio jedan od kandidata, ja sam predao patrijarhu Irineju u svoje vreme u Saboru patrijarško dostojanstvo, jer sam zamenjivao patrijarha Pavla i Bog mi je svedok što sam srećan do dana današnjeg, da me mimiošla ta čaša, da bih ostao ovde. I radujem se Bogu što imam patrijarha Irineja, našeg Čačanina, to je moj patrijarh jedini koga ja priznajem i do sada i dok sam ja živ i dok je on živ", naveo je Amfilohije.

Bio je oštar kritičar crnogorskog predsednika Mila Đukanovića i predloga zakona o slobodi veroispovesti zbog kojeg su održavane masovne litije širom Crne Gore.

"On je čovek političar, i on je čovek partijski, njemu je Crkva isto što i partija. On ne zna šta je Crkva, ne može ni znati kad nije kršten. I onda podređuje Crkvu politici i onda i mene napadaju, kao ja sam sad eksponent neke velikoruske ili velikosrpske ideje, to je potpuna besmislica. Ja sam pre svega hrišćanin, episkop Pravoslavne crkve, hrišćanske i za mene je to osnovno svojstvo. A Crkva kojoj pripadamo, ona se naziva srpskom, ruskom ili grčkom, s obzirom na njeno geografsko prisustvo, ili s obzirom na broj vernika, ali ona je po svojoj suštini vaseljenska, nema nacionalni karakter", rekao je, između ostalog, Amfilohije govoreći o Đukanoviću.

Svedočanstva o Kosmetu kao podstrek za razmišljanje

Bio je poznat i po stavovima o Kosovu i Methoji. Objavio je 2011. godine "Pomenik novog kosovskog strdanja", četvorotomno delo.

Tim povodom dao je intervju za RTS. Na pitanje zašto je osetio potrebu da svoje doživljaje podeli s ljudima, naveo je da je lično vezan za Kosovo i Metohiju još od svog rođenja.

Naglasio je da ga otac vaspitavao na Njegošu i na Kosovu. Takođe, kao student je svake godine išao u manastir Dečani.

"Sve je to ostavilo dubokog traga u meni, da bi se to ponovo na neki način oprisutnilo od 1981. godine", rekao je Amfilohije i precizirao da je tada poslato prvo pismo 23 sveštenika za zaštitu Kosova i Metohije.

Na pitanje kako Crkva može da pomogne opstanku srpskog naroda na KiM, poručio je da Crkva ima svoje iskustvo. Kako je rekao, posle Kosovske bitke, a naročito posle pada Srbije jedina snaga je bila Crkva.

"To je bila Pećka patrijaršija, to su bile te svetinje, monasi sveštenici. Mnogima su i glave skidane", rekao je Amfilohije.

Rekao je da su i onda rušene mnoge crkve i hramovi, da su vršena otimanja, silovanja...

"A ovo danas što se događa je nastavak toga. Nismo očekivali da će Evropska zajednica, Amerika, da će velike moćne države ovoga sveta prihvatiti i ozakoniti istorijski zločin nad jednim narodom koji traje već 600 godina. Ali kao što vidite i to se događa. Nije to Amerika, nisu to evropski narodi, to je garnitura ljudi koji su u ovom trenutku preuzeli vlast u svojim zemljama", naveo je mitropolit.

Poručio je da želi da njegova svedočanstva podstaknu domaću i međunarodnu zajednicu na dublje razmišljanje o sebi i svom ponašanju.

"Sve to radim i radimo, ne radi propagande sebe, nego svedočenja radi i pred narodom srpskim i pred međunarodnom zajednicom, ako hoćete i pred braćom Albancima, da bude jevanđeljski – ko ima uši da čuje, neka čuje", poručio je Amfilohije.

Kurir