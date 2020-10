REM ODLUČUJE DA LI ĆE MEDIJI JUNAJTED GRUPE I DALJE IMATI POVLAŠĆEN POLOŽAJ: Nakon ove sednice konačno će pasti maske

Ako Regulatorno telo za elektronske medije u ponedeljak pokrene nadzor nad radom N1, priznaće da je ta televizija godinama radila kršeći sve domaće zakone. Ukoliko ne pokrene, biće to dokaz da radi u interesu Šolakove Junajted grupe

Sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), koja je zakazana za ponedeljak i na kojoj treba da bude razmatran zahtev Adrija medija grupe da se sprovede nadzor nad radom TV N1, konačno će pokazati da li ovo telo radi nezavisno ili je tu samo da bi štitilo interese Dragana Šolaka, vlasnika Junajted grupe, u okviru koje radi pomenuta televizija.

Nakon ove sednice konačno će pasti maske - ako REM pokrene postupak, priznaće da je N1 godinama radio kršeći sve domaće zakone; ukoliko, s druge strane, ne pokrenu nadzor, biće to dokaz da REM radi u interesu Šolakove Junajted grupe. Javnost bi u ponedeljak konačno mogla da sazna ko zapravo upravlja u REM i ko u njegovo ime donosi odluke: da li su to zaista članovi Saveta REM ili su to pojedinci iz uprave ovog regulatornog tela.

REM je sada, dakle, na potezu, a sve što treba da uradi jeste da se odupre pritiscima, koji nesumnjivo postoje, pokrene nadzor nad radom N1, sprovede Zakon o elektronskim medijima i na osnovu činjeničnog stanja naloži N1 da se registruje kao domaća televizija, što ona godinama faktički i jeste, ali se godinama, potpuno nelegalno, vodi kao prekogranična televizija i kao takva praktično zarađuje u sivoj zoni.

Neka padnu maske

Kao što je Kurir već pisao, mediji Junajted grupe - N1 i Nova S - rade bez dozvole REM, nisu upisani u registar javnih glasila, emituju reklame na crno i izuzeti su od plaćanja poreza i ostalih dažbina u Srbiji, koje bi, da su registrovani kao domaći mediji, morali da plaćaju.

Ovde se postavlja jedno sasvim opravdano pitanje - ko je u REM ili pak u ime ovog tela sve ovo godinama omogućavao i dalje omogućava Šolakovim medijima? I ko je tako Junajted grupi omogućio povlašćen položaj, koji čak isključuje mogućnost da njeni mediji budu tuženi pred srpskim sudovima? S druge strane, Šolak i njegova Junajted grupa tuže srpske medije pred inostranim sudovima, pa je tako moguće ono što se nedavno dogodilo: da srpski mediji - Pink, Studio B i Informer - budu osuđeni pred sudom u Cirihu, a da čelni ljudi navodno osuđenih medija pritom nisu imali ni mogućnost da se pojave na nekom od ročišta.

Sve u interesu vlasnika

Upravo taj slučaj je, pored ostalog, dodatno ogolio televiziju N1 i pokazao matricu po kojoj ona vrši spinovanje. Tako se videlo da N1 ne samo da radi mimo zakona već to čini i gazeći sve profesionalne norme. N1 je, naime, najpre objavio vest da je presuda doneta u korist Dragana Šolaka, da bi potom promenili vest pozivajući se na saopštenje Junajted grupe, kršeći time novinarski kodeks. Mediji Junajted grupe sve vreme odbijaju da objave pomenutu presudu, u koju su, kako tvrde, imali uvid. Istovremeno, N1 je pokrenuo kampanju i udario i na UNS, samo zato što ih je ovo udruženje pozvalo da poštuju novinarski kodeks i da objave presudu švajcarskog suda. Evidentno je da N1 i drugi Šolakovi mediji sve češće prave prekršaje i da to čine na sve brutalniji način, s očiglednim ciljem zaštite interesa svog vlasnika.

PITANJA BEZ ODGOVORA Izvršna direktorka uzela bolovanje? U vrhu REM Rajka Galin Ćertić foto: Medija Centar Kurir je juče, zbog sumnji da se u REM odluke donose izvan Saveta, poslao pitanja ovom telu, ali odgovor nismo dobili. Bez odgovora su ostala sledeća pitanja: - Ko u REM priprema materijal za sednice? - Kakva je procedura odlučivanja u REM? - Na osnovu čijeg pravnog mišljenja se donose odluke - da li stručnih službi ili članova REM? - Da li je tačno da je izvršna direktorka Rajka Galin uzela bolovanje i da li će prisustvovati sednici REM u ponedeljak?

Kurir.rs/ Redakcija Kurira Foto: Screenshot

Kurir