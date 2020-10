AMFILOHIJE OSTAVIO OPROŠTAJNO PISMO! Davidović: Namenio ga Krivokapiću, ponavljao nam je ovo 10 puta, MI NISMO RAZUMELI PORUKU

Dobrotvor Srpske pravoslavne crkve Miodrag Daka Davidović iz Nikšića skrhan velikim bolom poklonio se senima mitropolita Amfilohija.

On kaže da je vladika ostavio oproštajno pismo koje će blagovremeno otvoriti mandatar za sastav nove Vlade Zdravko Krivokapić.

- Ono je namenjeno njemu i narodu. Poslednjih dana je najmanje deset puta rekao da će za Svetog Luku biti na Cetinju pored odra Svetog Petra Cetinjskog. Mi mu nismo razumeli poruku. U par navrata je rekao –doći ću živ ili mrtav. To je svima nama trebalo da bude opomena, ali smo bili ubeđeni da je prošlo najgore. Nadali smo se da će naša draga doktorica Jelena Borovinić uspeti da uradi nemoguće. Naš mitropolit je ostavio nekoliko amaneta i pisano i usmeno o kojima možemo svedočiti ja i otac Justin. Zamolio sam ga da nam to napiše iako je bio u velikom grču i bolu. On je uspeo da ostavi to pismo vernom narodu i posebno mandataru Krivokapić - kaže Davidović, koga je mitropolit Amfilohije odlikovao ordenom Svetog kralja Milutina povodom obnove manastira Ostrog.

Kurir.rs/Novosti.rs

