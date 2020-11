OBLAČNO I SVEŽIJE JUTRO U SRBIJI: Poznato kakvo nas vreme očekuje u narednih sedam dana

U Srbiji će danas jutro biti hladno, po kotlinama na jugu i jugoistoku maglovito, dok će tokom dana iznad većeg dela zemlje biti pretežno oblačno, tek ponegde s kišom

Na jugozapadu će biti dužih sunčanih intervala. Vetar će biti slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura biće od dva do devet, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni, prognoza je Republičkog-hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Beogradu pretežno oblačno i uglavnom suvo, uz slab i promenljiv vetar, s najnižom temperaturom od tri do devet i najvišom oko 17 stepeni. Prema izgledima vremena za narednu sedmicu, u Srbiji će do 9. novembra biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. U utorak dnevna temperatura biće znatno iznad proseka, od srede u padu, ali i dalje iznad proseka.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir