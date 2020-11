OVO JE OPOMENA! KOVID BOLNICE SVE PUNIJE Đerlek: Učinićemo sve da ne dođe do kolapsa u zdravstvenom sistemu!

U ovom trenutku zdravstveni sistem u Srbiji je potpuno spreman da se suprotstavi koroni, nema mesta panici, ali je neophodno pridržavanje propisanih mera zaštite, kako se situacija ne bi promenila, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Ðerlek.

On je rekao da je ubeđen da se neće doći u takvo stanje da nema mesta u bolnicama, te istakao da je svakodnevni broj novozaraženih dovoljna opomena za sve.

- Nema mesta panici, uvek imamo alternativu. Realno je očekivati da se u narednih sedam do 14 dana povećava broj zaraženih, ali učinićemo sve da ne dođe do kolapsa u zdravstvenom sistemu - naveo je Ðerlek. Ukazao je da su na Infektivnoj klinici i u KBC "Dr Dragiša Mišović" 100 odsto popunjeni kapaciteti, kao i da je 90 odsto popunjenost na "Bežanijskoj kosi", a na "Karaburmi" oko 50 odsto.

Nešto više mesta ima u KBC "Zemun" i "Zvezdara", jer su odnedavno ponovo u kovid sistemu, navodi Ðerlek. Kaže i da je u Novom Sadu popunjenost kapaciteta oko 40 odsto, u Kragujevcu oko 45 odsto, dok se jug Srbije i okolina, dodaje, dobro drže, a popunjenost je oko 30 odsto. Ðerlek ističe da se ne postavlja pitanje pooštravanja mera, već da je važno da se postojeće sprovode. - Kada bi svi sprovodili neophodne mere to bi bilo sasvim dovoljno. Pridržavanje mera moglo bi da bude na većem nivou - ukazao je on. Naveo je da se prvi kontigent vakcina protiv kovida u Srbiji očekuje do kraja godine, dodajući da to nisu velike količine, ali i da će do marta 2021. stići oko 350.000 novih doza. Kaže i da će novi Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Zakon o prekršajima koji bi, prema Ðerlekovim rečima, za dve nedelje trebalo da se nađu u skupštinskoj proceduri, uključiti više ljudi na terenu, čime se ocekuju i bolji rezultati.

Kurir.rs/Prva TV

Kurir