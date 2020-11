KO ĆE NA TRON MITROPOLIJE CRNOGORSKO-PRIMORSKE: Joanikije najozbiljniji kandidat za Amfilohijevo mesto

Vladika budimljansko-nikšićki Joanikije, koji je nakon sahrane mitropolita Amfilohija postavljen za administratora Mitropolije crnogorsko-primorske, najozbiljniji je kandidat za narednog mitropolita, saznaje Kurir.

Sinod odlučuje

Po proceduri, Sinod SPC postavlja administratora, to jest onog ko upravlja mitropolijom do izbora novog vladike. Ovaj organ je i postavio vladiku Joanikija, a izbor njega ne čudi s obzirom na to da je reč o čoveku koji je bio blizak Amfilohijev saradnik i koji je dobro upućen u život eparhije, a učestvovao je i u odbrani svetinja nakon donošenja spornog Zakona o slobodi veroispovesti. Na saboru SPC prvo se potvrđuje odluka o administratoru, a potom se ili mandat produžava postojećem administratoru ili se bira novi vladika (mitropolit). - Vladika Joanikije važi za najozbiljnijeg kandidata za Amfilohijevog naslednika. Sveštenstvo i vernici, inače, imaju visoko mišljenje o njemu - kaže izvor Kurira.

Verski analitičar Draško Đenović kaže da do izbora novog vladike i ne mora doći na prvom narednom saboru. - Verujem da će sabor u doglednoj budućnosti videti kako će to funkcionisati - kaže Đenović.

O imenovanju vladike Joanikija za administratora Đenović navodi: - Logično je bilo da to bude Joanikije, on je episkop u Crnoj Gori i bio je blizak Amfilohijev saradnik. Najupućeniji je u dešavanja. Odmah nakon Amfilohijeve smrti je postavljen, odluku je doneo Sinod, koji deluje između dva sabora.

Ko je u igri

Iako vladika Joanikije važi za naslednika „trona na Cetinju“, po svoj prilici, u igri za novog mitropolita Mitropolije crnogorsko-primorske mogao bi da bude i vladika Teodosije, koji službuje trenutno na Kosovu, i vladika Kirilo Bojović, episkop SPC za Južnu i Srednju Ameriku.

Za izbor vladike potrebno je prisustvo dve trećine svih arhijereja, a ukoliko ne dođe do jednoglasne odluke, glasa se tajno i odlučuje većina glasova. Ukoliko se dogodi da nema većine, glasa se između dvojice s najviše glasova, a ako dođe do toga da obojica kandidata imaju isti broj glasova, konačnu odluku donosi patrijarh.

Dan nakon sahrane Hram pun belih i crvenih ruža Jutro nakon sahrane mitropolita Amfilohija, brojni građani i monaštvo bili su na njegovom grobu (kripti u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici), palili sveće i ostavljali cveće. Nadgrobna ploča prekrivena je crvenim i belim ružama. Monahinje manastira Beška došle su da se poklone na grobu mitropolita, a uz kriptu, kako pišu mediji, bdi i svetogorski jeromonah Siluan, iz manastira Grigorijat, mitropolitov đak. foto: Zoran Šaponjić

Gest male Une Kod Amfilohija ikona s litija Una Rajović (8), junakinja litija koju je krstio Amfilohije, položila je mitropolitu na ruke ikonu Presvete Bogorodice, koju je uzdignutih ručica nosila dok je mesecima šetala podgoričkim ulicama braneći svetinje SPC. foto: Zoran Šaponjić

