OVO SU LICA HEROJA, DOBRO IH POGLEDAJTE! NENAD I OGNJEN ZA KURIR: Oni su dali kožu drugarici povređenoj u požaru na Dorćolu (FOTO)

Nenad Stanković (18) i Ognjen Todorović (38) donirali su kožu devojčici (15), koja je zadobila stravične opekotine u požaru, koji je prošle nedelje izbio u njenom stanu na desetom spratu zgrade na Dorćolu u Beogradu!

Ovi hrabri i humani mladići su tinejdžerkini drugovi, a jedan od njih, Nenad Stanković, iz bolničke postelje kaže za Kurir da ni jednog trenutka nije imao dilemu da li da deo svog organa da drugarici ili ne.

Butine u zavojima

- Prošle srede sam bio na putu sa roditeljima kada sam saznao šta se dogodilo mojoj drugarici. Iste večeri sam se javio da doniram kožu. Lekari su se malo protivili tome, jer sam tek pre pet meseci postao punoletan. Ipak, na moje insistiranje prošao sam sve neophodne testove i na kraju su pistali da budem donor - kaže Stanković, koji je i odbojkaš u Partizanu.

On objašnjava da povređenu tinejdžerku i njenog momka poznaje dugo, pošto su svi sportisti i treniraju odbojku. - Ognjen i ja poznajemo njenu porodicu, svi smo povezani, a i roditelji nam se druže - kaže Nenad.

Procedura Živi zavoj Prijateljica porodice povređene devojčice navela je na Fejsbuku da se koža donora transplantira kao i svaki drugi organ. - Nekada je potrebno testirati više ljudi da bi se našla dva donora, a oni prolaze laboratorijske analize, preglede i rendgenske snimke. Za 15 dana sva ova mesta na koje je postavljena koža donora, moraju ponovo da se pokriju kožom novih donora, sve do momenta kad te rane budu dovoljno zacelile da se kao finalna operacija uradi takozvana autotransplantacija njenom kožom sa drugog dela tela. Slikovito rečeno, koža donora je zapravo privremeni živi zavoj na njene rane, ne i kraj lečenja i oporavka - napisala je prijateljica.

Hrabri mladić objašnjava da su Ognjen i on u petak operisani i da je devojčici presađena njihova koža sa butina.

- Koliko znam, ima još donora koji u narednom periodu treba da budu operisani. Ognjen i ja ćemo u bolnici provesti od sedam do 10 dana, a celokupan oporavak traje mesec dana. Zavoji se nose dve nedelje i važno je da vodimo računa da ne dođe do infekcije. Rane nas bole, ali proći će. To je ništa u odnosu na to koliko boli nju. Važno je da se pomogne, treba biti čovek - kaže sagovornik i naglašava da je sada dao kožu svojoj drugarici, ali da bi isto tako postupio i da se bilo ko drugi našao u sličnoj nevolji.

Još jedan apel

Stanković apeluje na sve ljude koji su u mogućnosti pomognu povređenoj tinejdžetki. - Ko god može neka donira kožu ili uplati novac za pomoć ili pošalje garderobu. Koliko ko može, pošto je devojku zadesila strašna tragedija - kaže ovaj humani mladić i dodaje da se roditelji operisane devojčice svakodnevno rapistuju i za zdravstveno stanje njega i njegovog druga Ognjena.

Spasli je moleri Svakodnevno se raspitujemo za nju Pavle Gavura koji je sa četvoricom kolega spasao sigurne smrti devojčicu, spustivši je sa njene teraseu plamenu na terasu ispod, kaže da se oni svakodnevno raspituju o njenom stanju. - Znamo da je operisana i da je čeka i operacija ruke, ali i da se oporavlja i da je počela da jede jaču hranu. Mi smo se interesovali kako da doniramo kožu, ali nam je rečeno da su se njeni dobri drugovi već prijavili, te da za sada to nije potrebno - kaže Gavura.

