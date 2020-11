ŠARČEVIĆ ZA KURIR: Biću Vučićev specijalni savetnik za reformu obrazovanja i nauke

Doskorašnji ministar prosvete Maden Šarčević potvrdio je za Kurir da će biti specijalni savetnik predsednika Srbije Aleksandra Vučića za reformu obrazovanja i nauke.

- Biću specijalni savetnik predsednika Republike za reformu obrazovanja i nauke. Iako smatram da je u tom resoru mnogo toga urađeno, ima još posla jer su to dugoročni procesi. I zato je bitno da postoji kontinuitet u toj oblasti i zato ću sa nove pozicije sarađivati i sa Vladom Srbije. Pošto je Aleksandar Vučić shvatio najozbiljnije značaj sprovođenja reformi do kraja u ovim oblastima, insistirao je da budem specijalni savetnik predsednika jer to ima težinu. I to govori o tome koliko je predsednik zainteresovan za nastavak reformi u obrazovanju i nauci i pored svih nevolja koje celom svetu donosi koronavirus - kazao je za Kurir Šarčević.

(Kurir.rs/J.S.S.)

