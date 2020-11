UŽIVO SPECIJAL KURIR TELEVIZIJE! IZBORNA NOĆ U SAD: Ovo je drugačija Amerika, u njoj se danas vodi rijaliti politika

Pratite najneizvesniji politički okršaj današnjice, izbore u SAD, na Kurir televiziji uživo od 22 časa, uz reportera sa lica mesta, sa brojnim eminentnim gostima u beogradskom studiju, i uz savremena grafička rešenja.

Ljubiša Ivanović u ulozi izveštača s lica mesta prenosiće nam atmosferu iz Njujorka, dok će u beogradskom studiju Kurir televizije sa eminentnim gostima razgovarati Ivana Majstorović i Silvija Slamnig. Biće i grafičkih analiza u najsavremenijem virtuelnom studiju. Tokom cele večeri ugledni sagovornici će komentarisati tok izbora.

Gosti u studiju su Milan Mišić, bivši dopisnik Politike iz Vašingtona i Ognjen Pribićević, bivši ambasador Srbije u Vašingtonu.

- Prema većini prognoza pobediće Bajden. Ali, ono što otežava prognoze je to što Amerikanci ne glasaju za predsednika, nego za elektore, kaže Milan Mišić, bivši dopisnik Politike iz Vašingtona

Ognjen Pribićević kaže da je ključna stvar to što se Amerika promenila.

- Nije je Tramp promenio, nego je promena izglasala Trampa. Pitanje je kako će nova struktura socijalna reagovati. Ovo je drugačija Amerike, suštinski se promenila klima i politička kultura, kaže Pribićević.

Da li će doći do promene, šta je najviše oslabilo Trampa?

- Treba imati u vidu tradiciju, samo tri predsednika nisu dobila drugi mandat. To su i Džordž Buš i Džimi Karter. Tramp je bio na putu da ostane, ali ga je korona omela, iznenađujuće je pogodila Ameriku. Zašto je on to dopustio, da Amerika drži neslavan rekord, i to mu se isprečilo na putu prema drugom mandatu,l jer je zdravstvena kriza pobudila ekonomsku, a ekonomska društvenu krizu i rasizam, kaže Mišić.

Sve ankete treba uzimati sa dozom rezerve, jer imamo veliku izlaznost, i zato što se značajno promenila socijalna struktura u Americi. Ranija srednja klasa, koja je bila 60% se smanjila na 50%, broj siromašnih se povećao a broj bogatih takođe. Dramatične promene se dešavaju. Promene su iznele Trampa, Amerika se postepeno promenila, još od Regana, rijalitiji su takođe uticali. Vrlo je teško zato sa starim metodama uhvatiti nešto što je novo i prognozirati, kaže Pribićević.

Ko ima veće šanse?

- Za Ameriku i svet bi bilo bolje da dođe Bajden, upravo zbog promena o kojima je govorio Pribićević. Amerika se i demografski mnogo menja, bela manjina koja je osnovala SAD se smanjuje. Tramp zastupa snage koje su za restauraciju pređašnjeg stanja, ali domografske promene Ameriku čine mnogo raznovrsnijom i to su snage promene, i u tom sudaru promene pobeđuju. Amerika se nmenja, i to Tramp ne može da zaustavi. Drugi razlog za Bajdena,je ne da bi SAD povratila ulogu svetksog policajca, nego da bi se zadržala pravila koja su postojala kada je samo Amerika bila supersila.Tramp je raskinuo mnoge multilateralne arandžmane, posejao sumnju u postojanje NATO, i slično, pri čemu je započeo dugoročni sukob sa kInom, u pokušaju da zaustavi njen razvoj, pri čemu je sa Putinom bio neobjašnjivo popustljiv, kaže Mišić.

Da li je Tramp pogoršao imidž Amerike u svetu?

To je tačno, jer Tramp oslikava jednu Ameriku koja se ne dopada Evropljanima, ne dopada se ni Kinezima,ali Rusiji se dopada. Njegova politika je polarizujuća vrlo, ili ga voliš ili ne voliš. Ako gledamo iz Srbije koja treba da uđe u EU sigurno je da bi bajden bio bolje rešenje, jer je on bolji za EU, ali sa stanovištva same Srbije,možda bi Tramp bio bolji za nas, kaže Pribićević.

Koliko bi Bajden bio popustljiv prema Srbiji? Šta bi se desilo sa našim regionom?

Ako Bajden pobedi, neće mu Balkan i Srbija biti prioriteti, već da vrati poljuljan imidž Amerike, kao i pitanje Kine. Kada je reč o rešavanju kosovskog pitanja, obojica smatraju da je Kosovo nezavisno, ali je Tramp popustljiviji. Ali Bajden za razliku od Trampa zna da pronađe Beograd na mapi, kaže Pribićević.

Koliko Trapove neistine utiču na njega?

Ovo je vreme post-istine, time se služe i njegovi protivnici. Ovo više nije vreme starih lidera, potpuno je novo, koriste se metode rijalitija. Takođe i reakcije na Tviteru su novo, ako Tramp na sve reaguje sa tvitom, ne može se očekivati neke duboke misli. Ovo je politika rijalitija, kaže Pribićević.

Ogroman broj Amerikanaca živi na ivici siromaštva?

- Prvi razlog za to je politika Tačera i Regana, koji su otvorili vrata za vanserijske pojedince, ali ne mogu svi da uspeju. Zato se napravila velika razika između bogatih i siromašnih. Stvorio se ogroman jaz, danas posle kovida je u Americi 33% stanovništa siromašno. Zato ja mislim da bez obzir ako pobedi, novi predsednik će morati da de nosi sa brojnim problemima kdo kuće, kaže Pribićević.

Da li je Amerika još obećana zemlja?

Kako za koga, možete iskoristiti prilike, ali je Amerika veoma surova zemlja. Ali definicija siromaštva je drugačija u SAD nego ovde, ali u isto vreme Amerika ostaje magnet za milione, kaže Mišić

- U Americi je sada 40 miliona nezaposleno, a sve manji broj može sebi da priušti lečenje i dobro obrazovanje. Sada su mnogi problemi eksplodirali u Americi sa kovidom,kaže Pribićević.

Ivica Dačić: Za nas će biti lakše i da se politika sadašje administracije SAD nastavi

- Za nas će biti lakše i da se politika sadašnje administracije SAD nastavi. Ranija administracija je govorila da je pitanje Kosova stavljeno ad acta, i da Srbija treba da prizna Kosovo. Zato Albanci mnogo očekuju od ovih izbora. Ali ako pobedi Bajden, to neće biti ništa novo za nas, rekao je Dačić.

- Kad sam bio premijer upoznao sam i Trampa i Bajdena, u razmaku dva dana sam razgovarao sa obojicom. Tada sam bio premijer i STejt dipartment je ogranizovao jednu poslovnu turneju za nas, išli smo prvo u IT kompanije najveće, završišlis smo put u Vašingtonu u TRampovom hotelu, tada su mi prišli njegovi ljudi i pitali da li i sutra došao da se upoznam s njim. Ja sam sutradan otišao kod njega u kancelariju i prvo što sma video, bili su papiri, pripremao je finalnu manifestaciju Mis Univerzum. Tada je govorio veoma lepo o SRbiji, imao je simpatije prema nama, rekao je da bi voleo da investira, čak su njegovi ljudi posle toga dolazili kod Vučića i kod mene, hteli su da grade na mestu zgrade Generalštaba.

- Sutradan sam imao susret sa Bajdenom, kao potpredsendikom SAD. On je irskog porekla i pričao mi je da je njegov deda njemu pričao, kad god vidi Engleza treba da ga ubije, u smislu da treba prevazići prošlost.

Za koga će glasati mladi?

- Bajden je stariji od Trampa. Pandemija korone je poremerila Trampa, ali on i sad ima nekih prednosti, pomoć koju je davao građanima i preduzećima je izazvala dobre reakcije belih birača radnika i preduzetnika. Iako je kriza, akcije nisu nikad bile vrednije, zaposlednost se povećava. Tramp je rasne nerede iskoristio kao neko ko se zalaže za red. Bajden prema svim istražaivanjima ima osetnu prednost na nacionalnom nivou kao i u ključnim, kolebljiviml državama. Ako Bajden pobedi u svim državama u kojima je pobedila Hilari njemu nedostaje još 43 elektorska glasa. Svaka država će igrati za sebe, a osim nekoliko državica, svuda je većisnki sistem, tj. sve elektorske glasove dobija pobednik, bez obzira sa kojom razlikom pobedio.

- Koliko ima Srba glasača?

- Srbi bi glasali za Trampa, ionako, a sad je važno što su se Srbi u Americi organizovali kao faktor, tako da onaj ko želi glasove, mora nešto lepo da kaže. Sve su to brojke, Srba glasača ima više nego Albanaca.

U Srbiji je utisak da je Bajden Srbomrzac? Kako to može da se promeni ako postane predsednik SAD. On je bio i u Beogradu, susreo se sa vučićem, tada se izvinio za NATO žrtve.

- Kao podpredsednik SAD je morao da promeni retoriku, a ako on pobedi, naše je da čestitamo i da se ne mešamo u unutrašnje odnose SAD, iako se oni mešaju u naše, ali što je dozvoljeno velikima nije malima.

Da li će proteći izbori u mirnoj atmosferi?

- Teško da bilo ko može da oceni, ali je bitno da ne dođe do velike nestabilnosti u SAD, jer osporavanje rezultata može da ide do Vrhovnog suda, to može da traje dugo.

- Došlo je do popravljanja položaja Srbije u poglednu Kosova. Ranije smo vodili politiku dva koloseka, sa SAD i EU, jedna je popravljenje bilateralnih odnosa, drugi je pitnaje Kosova. Ali, u jednom trenutku su ti koloseci morali da se ukrste, kao što se to dešava sada. Bajdneova administracija smatra da nema potrebe da se to ponovo pokreće, dok Trampova smatra da je moguć neki kompromis. Ja se nadam da se vozovi neće sudariti, da će se doći do mirnog prihvatljivog rešenja za sve strane. Ali Albanci smatraju da će Bajden biti čvršči u odnosu na Srbiju. Ali, neće se opet govooriti o bombardovanju. Mi dobro poznajemo i Bajdena.

- Nekoliko tema dominiraju ovom kampanjom, poput upravljanja pandemijom. Nije prvi put da se svet sočava sa nekom pandemijom. Normalno je da ljudi koji sve preživljavaju, imaju negativna sećanja, i da se to odražav ana izbore. Pre pandemije, Tramp je imao izuzetne rezultate u privredi. ALi pošto se bore za svaku državu ponaosob, treba imati izvesne rezerve, jer će te takozvane "swing" države odlučiti rezultate. Kada su u pitanju mediji, ne znam da li je neko više imao medije protiv sebe kao Tramp, ali je on imao takav odnos prema medijima i kad je bio biznismen. On je grub, to je njegov stil, i to je dovelo do omraze, kao i logistička podrška druge strane je dovela do toga da su mediji većinom za Bajdena.

Da li je Bajdenova korupcija minus?

To je ostalo na nekim ličnim prepucavanjima, nije to toliko uticalo na javnost koliko se moglo očekivati. Bajden je mislio da će debata u kojoj su mnogi mislili da je Tramp bio bezobrazniji, nešto doneti. Mislili su i da će Trampova korona doneti prednost Bajdenu, ali ni to se nije desilo. Trampova baza su beli radnici, oni su manje pogođeni krizom, bolje pomognuta merama pomoći. 55% američkih građana investira u akcije na berzi, koja tokom krize nije padala. Nije to tako sve jednostavno kao što izgleda. Amerika i dalje nije rešila pitanje rasno.

Šta biste savetovali nasledniku Nikoli Selakoviću?

- Mi smo imali jednu državnu politiku, i ne sumnjam da će to biti tako, sa Selkaovićem sam dugo godina sarađivao, učestvovao je u dijalogu u Briselu borio se sa nama sa albanskom stranom. Bio je Generalni sekretar predsednika .Ja nijedan potez nisam povlačio bez konsultacija sa Vučićem, tako da mislim da će spoljna politika ostati naša prednost. Amerika nije zemlja koja lako menja spoljnu politiku, ali Trampova administracija dozvoljava mogućnost kompromisa.

Kako bi reagovali svetski lideri na rezultate izbora?

- EU, Nemačka i Francuska navijaju za Bajdena. Kina je fiksirana kao najveći protivnik, Rusija se čak i ne spominje, jer se veoma približila SAD u ekonomiji. Nemačka smatra da bi bili velika sila samo im falai vojska. Veoma su komplikovani odnosi u međunarodnoj politici, i zato je Tramp bio nov, jer je rušio standarde jer nije bilo u politici. Tramp je lošije rešenje za Nemačku.

Ja bi se kladio na Bajdena jer ima veće šanse, ali molim boga da pobedi Tramp. Ali, ko god pobedi, snaći ćemo se, rekao je Dačić.

