FRILENSERIMA ŠIROM SRBIJE POČELA DA STIŽU REŠENJA ZA POREZ: Svako će u proseku platiti 11.500 evra, ali BEZ KAMATE!

Frilenserima koji rade za poslodavce u inostranstvu počela su da pristižu rešenja za neplaćene poreze i doprinose na zarade, i to za nekoliko godina unazad, a slična sudbina očekuje i brojne druge jutjubere i influensere kojima uplate stižu iz inostranstva.

Prema proceni Centra za istraživanje javnih politika, u Srbiji ima oko 100.000 frilensera, a njihovi prihodi su u proseku oko 80.000 dinara bruto mesečno za muškarce i 60.000 dinara za žene.

- Čak i da je najmanji dug za porez u pitanju, po najpovoljnijoj neoporezivoj osnovici od 50 odsto, naš frilenser ili frilenserka duguju ozbiljan iznos. U slučaju da su, na primer, u jednoj godini u proseku prihodovali 80.000 dinara bruto mesečno, bili bi dužni da za poreze i doprinose uplate u najboljem slučaju oko 270.000 dinara godišnje, odnosno oko 2.300 evra - piše u istraživanju ovog centra.

foto: Shutterstock

S obzirom na to da Poreska uprava (PU) ima zakonsku mogućnost da naplati poreze za pet godina unazad, to znači da je svaki frilenser koji nije uplaćivao poreze dužan državi 11.500 evra, i to bez pripadajućih kamata. Svi oni zajedno duguju oko 1,15 milijardi evra za porez. Nakon nedavnog poziva poreznika frilenserima da samoinicijativno podnesu poreske prijave kako bi izbegli prekršajnu odgovornost, od pre nekoliko dana na kućne adrese frilensira počela su da stižu i rešenja.

Portal Startit objavio je jedno takvo rešenje koje je stiglo frilenseru koji se bavi kreiranjem mobilnih igara. On je, prema rešenju, u obavezi da plati 20 odsto poreza, 25,5 odsto za PIO i 10,3 odsto za zdravstveno, što su, kako navodi portal Startit, sve propisane dažbine za uplate iz inostranstva, koje se računaju kao prihod za prethodne četiri godine.

- Na sve to idu nenormalne kamate. U mom slučaju, za 2017. dodaju skoro 40 odsto za kamate - rekao je ovaj frilenser.

Milan Trbojević, sajber-knjigovođa i poreski savetnik, kaže za Kurir da, prema nekim podacima, tek 0,34 frilensera plaća porez.

- PU ne može ni da obradi sve slučajeve, a kamoli da naplati, ali, s druge strane, nije realno ni da neki građani redovno plaćaju poreze, a drugi da ne plaćaju ništa - smatra Trbojević, koji podeća na zakonske olakšice za poreske dužnike.

- Postoji opcija za fizička lica da do 200.000 dinara plaćaju na rate, zatim maksimalan rok je do 60 meseci, a kada se dobije reprogram, postoji i mogućnost otpisa do 50 odsto kamate.

DODATNE SANKCIJE Kazne i do 150.000 dinara Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, fizičko lice koje ostvaruje prihode iz inostranstva, a za njih ne podnese poresku prijavu, kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara. Ukoliko ne plati porez utvrđen u poreskoj prijavi ili rešenjem PU, kazniće se i novčanom kaznom u iznosu od 50 odsto utvrđenog poreza, a ne manje od 5.000 dinara.

PRIMER OBRAČUNA DUGA Za nezaposlene Ako je dohodak bio 500 evra, umanjena osnovica za 20 odsto je 400 evra

Na tih 400 evra se računa 20 odsto porez (80 evra)

Na tih 400 evra se računa i 25,5 odsto PIO doprinosa (102 evra)

Na tih 400 evra se računa i 10,3 odsto doprinosa za zdravstveno osiguranje (41,2 evra)

Državi ide 223,2 evra, a pojedincu ostaje 276,8 evra, odnosno 55,36 odsto

Kurir.rs/ Ružica Kantar Foto: Shutterstock

