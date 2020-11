ĆIKA: Kopaonik je ski centar koji je po kvalitetu usluge i skijanja apsolutno bez konkurencije u regionu

Izuzetna letnja sezona koja je oborila apsolutno sve rekorde ne samo u broju posetilaca na srpskim planinama, već i u ostvarenim rezultatima Javnog preduzeća Skijališta Srbije, najavljuje nam još bolju zimu. Upravo se završava jedna od najvećih investicija za srpski turizam, a direktor Skijališta Srbije Dejan Ćika kaže da će baš ta gondola koja spaja Brzeće sa centrom Kopanika doprineti ubrzanom razvoju turizma i na samoj planini, ali i u podkopaoničkim mestima. Prema njegovim rečima, skijaše očekuju i nove staze, a sve to će moći da se vidi od 3. decembra za kada je planiran Ski opening.

Kopanik i Tornik su ovog leta bile najposećenije turističke destinacije u Srbiji. Da li ste zadovoljni rezultatima letnje sezone?

- Promet i broj posetilaca je povećan 2.7 puta u odnosu na leto prošle godine, tako da sa ponosom možemo da kažemo da je letnja sezona u planinskim centrima premašila naša očekivanja. Drugačiji i zanimljiv sadržaj, obezbeđena i sigurna destinacija sa poštovanjem svih mera predostrožnosti, doprineli su da Kopaonik i Tornik na Zlatiboru ovog leta budu najposećenije destinacije u Srbiji.

Korona virus je ugrozio turizam generalno. Da li je i u kojoj meri uticalo na poslovanje preduzeća?

- Od decembra pa do proglašenja vanrednog stanja i zatvaranja sezone, Skijališta Srbije su imala odličnu posećenost koja je rezultirala veoma dobrim poslovnim rezultatom. Tokom 4 meseca svakog dana na stazama Kopaonika skijalo je između 6 i 7 hiljada skijaša. To je odličan pokazatelj da smo sve konkurentniji skijalištima u Evropi.

foto: Promo

Bliži se početak ski sezone i sa nestpljenjem očekujemo prvi sneg. Šta ste nam novo pripremili?

- Završavamo jedan od najvažnijih projekata za srpski turizam: gondola koja će povezivati turističko naselje Brzeće sa centrom Kopaonika je za nas, doprineće razvoju podnožja ove planine i rasteretiće centar skijališta, ali i smanji broj vozila na Kopaoniku i omogućiti turistima da na udaoban, brz i lak način dođu do centra skijališta. Paralelno smo radili i na proširenju ski centra, pa će tako Kopaonik ove zime dobiti čak četiri nove staze. Iz godine u godinu intenzivno radimo na unapređenju i modernizaciji skijaške infrastrukture, zato je Kopaonik ski centar koji je po kvalitetu usluge i skijanja apsolutno bez konkurencije u regionu.

Prehodnih godina ste unapredili sistem za kontrolu karata na Staroj planini i Torniku, a ove godine je na red došao Kopaonik. Šta će ovaj sistem omogućiti skijašima i borderima?

- Trudimo se da naši korisnici kada dođu u neki od naših ski centara imaju utisak da su baš tu gde i treba da budu, u jednom savremenom, modernom skijalištu. Takođe, pogodnost je i najsavremenija platforma za online kupovinu. Reč je o beskontaktnom preuzimanju ski karata preko aparata tzv. pickup box-ova. Korisnici svoju kartu zadržavaju i mogu da je koriste tokom više sezona, ali i da dokupe dodatne dane skijanja.

foto: Promo

Da li ćete nas i ove godine obradovati sa popustima?

- Karte sa popustom od 15 posto će moći da se kupe u periodu od 15. do 30. novembra. Nastavak popusta od 10 posto je od 1. do 10 decembra, a nakon ovog perioda, skijaši će samo putem web shopa do kraja sezone moći da kupuju karte sa popustom od 5 posto. Popusti važe samo za online kupovinu. Primenjivaće se cenovnik koji je usvojen još 2018. godine i novina je da nećemo imati obavezan depozit za ski karte, kao i to da će skijaši koji kupe čuvenu kartu ,,10 u sezoni” imati mogućnost da koriste i noćne staze.

foto: Promo

Kopaonik će ove zime biti domaćin jednog velikog takmičenja. Šta će značiti organizacija Evropa kupa 2021. godine za našu zemlju?

- Evropa kup je jedno od najprestižnijih takmičenja i ponosan sam što će Kopaonik biti domaćin u februaru 2021. najboljim evropskim skijašicama. Poverenje koje nam je ukazala Međunarodna skijaška organizacija je veliko priznanje za naš trud i rad. Ski centar Kopaonik, svojom organizacijom, uređenošću i skijaškim kapacitetima dostigao je najviši nivo kao turistička, ali i sportska destinacija. a

Da li ste spremni da se prilagodite svim epidemiološkim merama?

- Poštovanje propisanih mera i držanje rastojanja, socijane distance je obavezno. Rukavice se podrazumevaju, a maske i bandane (zaštitne marame za sneg i hladnoću) će biti obavezne prilikom ukrcavanja na žičare. Prilaz žičarama će biti regulisan, prodajna mesta obezbeđena, kao i online kupovina ski karata.

