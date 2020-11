DEČAK (4) IZ KRAGUJEVCA ZARAŽEN KORONOM: Stanje zabrinjava, oboleli i učenici gimnazije, odeljenje hitno isključeno iz nastave

U Kragujevcu je korona virusom zaražen dečak od četiri godine, pokazuju podaci Institita za javno zdravlje Kragujevca.

U laboratoriji Instituta za javno zdravlje do srede u 15 časova urađeno je 529 testova za opštine Šumadijskog okruga.

Od toga je 116 osoba bilo pozitivno - 62 ženske i 54 muške osobe. U uzrastu do 10 godina obolela je jedna osoba, a od 11 do 20 godina pozitivnih na koronu bilo je šest. Obolelih u uzrastu od 21. do 50 godina ima 65, a od 51. do 90 pozitivnih na kovid ima 44. U toku poslednjih pet dana u Kragujevcu je zaraženo oko 370 osoba.

Uprkos poštovanju svih propisanih mera Ministarstva prosvete i preporuka Instituta za javno zdravlje u kragujevačkim osnovnim i srednjim školama imamo pojedinačne slučajeve zaraženih korona virusom, kazao je Dušan Aleksić, član Gradskog veća za obrazovanje.

- Prvi put danas u jednom odeljenju imamo dvoje zaraženih i to u Drugoj gimnaziji. U odeljenju III-2 dve učenice pozitivne su na korona virus pa će u skladu sa propisanim merama Ministarstva prosvete to odeljenje biti isključeno iz redovne i preći na onlajn nastavu. Što se predškolskih ustanova tiče nekoliko mališana ne ide u vrtić zato što su im roditelji zaraženi ili čekaju rezultate testiranja, što je vrlo odgovorno ponašanje - navodi Aleksić.

Apeluje još jednom na sve roditelje da ukoliko imaju simptome ili čekaju rezultate testiranja ne šalju svoju decu u vrtiće i škole.

- U domovima za učenike Artemu i Medicinskoj školi "Sestre Ninković" određena je soba za izolaciju namenjena đacima koji čekaju rezultate testiranja. Ukoliko su utvrdi da su pozitivni na korona virus, imajući u vidu da su maloletna lica, roditelji će doći po njih i odvesti u grad iz koga su došli na dalje lečenje. Ukoliko se dogodi da neko od studenata koji borave u Studentskom domu ima simptome i čeka rezultat testiranja, takođe će biti smešten u sobu za izolaciju koja je određena, s tim što ako se utvrdi da je pozitivan, student donosi odluku da li će da se leči u svom gradu ili u kragujevačkim zdravstvenim ustanovama - objasnio je Aleksić.

On je kazao da je grad Kragujevac obezbedio dovoljno dezinfekcionih sredstava i maski za zaposlene u obrazovnim institucijama, svakodnevno se komunicira sa direktorima škola i podseća na primenu mera koje je propisalo Ministarstvo, i one se, ističe Aleksić poštuju u svim školama i obdaništima.

Korona virus je juče potvrđen kod 2.412 osoba u Srbiji, a istovremeno preminulo je šest pacijenata od posledica ove bolesti.

Do sada je testirano 1.376.236 osoba, a korona virus je potvrđen kod 53.495 ljudi. Na respiratorima se nalazi 53 pacijenta.

Ukupno je preminulo 850 osoba, procenat smrtnosti iznosi 1.59 odsto, a hospitalizovano je 2.014 osoba.

(Kurir.rs/Telegraf/Foto:Profimedia/DENIS LOVROVIC/AFP/Ilustracija)

Kurir