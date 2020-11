KAD JE PITAJU, MAJKA KAŽE DA NISAM NJEN SIN: Nikola je slupao zlatnog poršea, a njegov životni moto je DOK IMA PARA, BAŠ ME BRIGA

Nikola Keljanović (21) u centar pažnje došao je kada smo ga pre nekoliko dana snimili kod Delta sitija, gde je slupao zlatnog "poršea" kog vozi već neko vreme.

Nakon silnih komentara koje je izazvao u javnosti Nikola je odgovorio na sve što smo videli da zanima ljude.

- Publiku je privukao moj način života, brze vožnje, lake žene, novac. To je san svakog čoveka. Do novca sam došao preko Instagrama, a do lakih žena - same se pojavljuju, mada me više ne zanimaju toliko - počeo je Nikola priču za Telegraf.

Kaže, njegovi roditelji su protiv onoga što radi, smetaju im negativni komentari, ali priznaje da svojim postupcima često i namerno provocira.

- Roditelji su protiv ovoga, meni ne smetaju negativni komentari, smetaju mojim bližnjima, majci, ocu, oni ljudi nisu iz tog sveta. Otac mi ima građevinsku firmu u Nemačkoj, majka nešto radi, nebitno... Iskreno, majka, ko god je pita da li sam joj ja sin, ona kaže da nisam (smeh). Otac je u Nemačkoj, Nemci su mu poslovni partneri, nije došlo još do Nemačke... - dodao je.

- Dan Bilzerian, ja sam isti fazon, samo što sam ja u Srbiji, a on u Americi, pa sad ja da pišem: "On je ovakav, onakav", zato što ja nemam. Šta mene briga? On je za sebe, ja sam za sebe. Oni ne znaju mene, kakav sam ja privatno, da bi rekli da sam ja bahat, to mogu da sude samo po Instagramu - rekao je on.

Nikola je završio arhitektonsku školu i smatra da mu fakultetsko obrazovanje nije potrebno, a tvrdi da ga ljudi poštuju zato što ima novac.

- Ako imam pare svako će da me poštuje, šta me briga da li mi je neko lažni ili pravi prijatelj? To se sad gleda. Ako budem ostao bez para i bez ičega, videćemo ko će ostati uz mene, ali ne dam se još - objašnjava Keljanović.

- Briga me za poverenje i prijateljstvo, viđam se sa kim mi je lepo da se viđam. Sad, da li će neko da mi bude pravi prijatelj ili neće, to o tom - potom. Ne mogu sada to nikako da provalim, ne može to da provali neko ko nije u ovom svetu, neki normalac, uvek neko gleda neku korist.

- Budala sam, svakome je to zanimljivo, vole da provode vreme sa mnom. Mislim da sam dobar čovek, pomažem onome kome je potrebna pomoć, ko mi se javio za neku novčanu ili reklamnu pomoć, uvek sam objavio, uplatio. Za sebe mislim da sam mnogo bolji čovek nego ovi što me komentarišu - priča ovaj mladi momak.

Nikola često vozi preko ograničenja brzine, što se može vidti na njegovom Intagram profilu, ističe da često ima problem sa policijom.

- Dosta drugara imam koji su policajci, koji su po sudovima... A problem sa policijom imam, da kažem, skoro svaki drugi dan. To nije baš problem, oni mene zaustave, kontrola, šta sam radio... Nije to sad neki veći problem - ističe i dodaje:

- Platim kazne, sve uredno. Video sam komentar da ne plaćam porez. Porez, kazne, sve to plaćam.

