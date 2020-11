VIKENDI I SLAVLJA ĆE NAM DOĆI GLAVE: Evo koji deo populacije najčešće širi virus DOKTORKA DARIJA UPOZORAVA

Članica Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević rekla je danas da se indirektno može zaključiti da je uzrasna struktura od 30 do 59 godina ta koja ima najrizičnije ponašanje.

Odgovarajući na pitanje gde je okidač za svakodnevni porast broja zaraženih, da li su to noćni klubovi i kako kontrolisati okupljanja više od pet osoba, to jest zašto Krizni štab nije tražio skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata, ukazala da je nemoguće dati precizan odgovor na to.

Prema njenim rečima, sa velikom verovatnoćom, ako gledamo uzrasnu strukturu od 30 do 59 godina, možemo zaključiti da se radi o radno aktivnom stanovništvu koje se najviše kreće i ima najviše kontakata.

Kad se radi epidemiološko istraživanje, vrlo se često, dodaje Kisić Tepavčević, ustanovi da je zaraženo lice prisustvovalo nekom slavlju i događaju ili da se radi o izlasku vikendima gde se nalazi veći broj ljudi koji se očigledno ne pridržava mera.

S tim u vezi je naglasila da se indirektno može zaključiti da je ponašanje kod stanovnika od 30 do 59 godina najrizičnije.

- Ako dodamo i uzrasnu grupu od 20 do 29 godina radi se o tri od četiri čoveka u zemlji - rekla je doktorka.

Kisić Tepavčević je rekla i da Krizni štab svakog dana evaluira situaciju i razmišlja o potencijalnim novim merama ili adaptiranjem postojećih, a dodaje da je skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata nešto o čemu se pričalo. Međutim, ističe da ako objekti rade do 23 sata to ne znači da građani treba da idu tamo često i ostaju do zatvaranja.

Kisić Tepavčević je kazala da, ako se situacija bude razvijala kao u mnogim zemljama okruženja, onda je skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata jedna od mogućih mera. Istakla je da se zemlje odlučuju na radikalne mere u trenutku kad zdravstveni sistem ne može da izdrži opterećenje.

Kontakti se istražuju, ali se u većini slučajeva ne testiraju Kisić Tepavčević izjavila je da se istražuju kontakti sa zaraženom osobom, ali da se u većini slučajeva ne testiraju dok ne dobiju simptome. Apelovala je na građane da se zbog toga ponašaju kao da su kontakti i potencijalni nosioci infekcije, odnosno da nose maske i drže distancu. - Takođe, moramo da imamo na umu da na ukupan broj laboratorijski potvrđenih slučajeva imamo pet do 10 puta više onih koji nemaju nikakve simptome i znake bolesti, plus kontatke kontakata - rekla je Kisić. Kaže da je to jedan multiplicirani broj ljudi koji se na dnevnom nivou slobodno kreću i nose virus, a među njima, ističe, možemo biti i mi.

Što se okupljanja više osoba i kršenja mera tiče, rekla je da se naivno nadala da zakonske mere neće biti potrebne i da će svest o zdravlju biti dovoljna.

- Očigledno je da mnogi tako ne razmišljaju. Imali smo zakonskih prepreka da se sprovode mandatne kazne u slučaju nepoštovanja mera, a sada će biti omogućene stupanjem na snagu novog zakona - objasnila je Kisić Tepavčević.

Upitana da li lično u svakom trenutku poštuje sve mere i nosi masku Kisić-Tepavčević je rekla da od marta do sada nije koristila masku u svim situacijama.

