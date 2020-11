SPREČAVA BOLEST U 90 ODSTO SLUČAJEVA: Vakcina HPV cepivo u borbi protiv raka grlića materice

Srbija je treća u svetu po smrtnosti od raka grlića materice, a jedan od najsigurnijih načina prevencije od ove bolesti je vakcina protiv humanih papiloma virusa (HPV). Prof. dr Ana Mitrović Jovanović, načelnica dnevne bolnice u GAK „Narodni front“, objašnjava za Kurir zbog čega je ova vakcina korisna, koji tipovi postoje i zašto je treba primiti u tako ranom uzrastu - od devet do 13 godina.

U Srbiji godišnje od raka grlića materica oboli oko 1.500, a umre čak oko 600 žena, čime se Srbija, posle Moldavije i Litvanije, nalazi na trećem mestu po smrtnosti od ove vrste karcinoma. Od raka grlića materice u svetu godišnje oboli više od 250 miliona žena, a koliki je značaj vakcine, kako za Kurir kaže dr Mitrović Jovanović, govori to da ona u više od 90 odsto slučajeva sprečava bolest.

Devetovalentna

- S obzirom na to da je dugotrajno prisustvo onkogene HPV infekcije neophodno za nastanak karcionoma grlića, uz postojanje drugih faktora, primenom vakcine bi se znatno sprečilo postojanje i širenje HPV infekcije, a samim tim i ove opake bolesti. Kada se mlada osoba vakciniše pre kontakta s ovim virusima, a to je, svakako, pre stupanja u seksualne odnose, nivo antitela koji se razviju bivaju spremna da u trenutku kontakta s virusom isti napadnu i onemoguće mu da se inkorporira u ćeliju. Jer virus ne ubija ćeliju domaćina, već nastavlja da se deli i dovodi do promena na grliću - objašnjava ona i dodaje da mlade osobe danas ne stupaju ranije u seksualne odnose, ali da imaju veći broj partnera, što je ključ za širenje infekcije.

Iako je HPV vakcina bila besplatna u nekoliko regiona u Srbiji, naglašava dr Mitrović Jovanović, sve te doze nisu iskorišćene zbog straha od vakcinacije. Poslednjih nekoliko godina, ističe, najčešće se primenjuje devetovalenta vakcina - u kojoj se nalazi sedam onkogenih antigena i dva protiv šiljatih kondiloma, a osim ove, primenjuju se i četvorovalentna i dvovalentna. - Vakcine su napravljene da pokriju najčešće prisutne HPV onkogene tipove u populaciji. S obzirom na to da nijedna vakcina ne pokriva sve onkogene tipove, uvek je savet i da se ide na redovne preglede, skrining citološkog brisa i Papanikolau test - kaže naša sagovornica.

foto: Printscreen

Ova vakcina je, inače, preporučena u Pravilniku o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, ali nije besplatna, a dr Mitrović Jovanović ističe da je dodatno uvođenje obavezne vakcinacije uvek pod velikom lupom javnosti.

- Ono što mogu reći iz prakse jeste da imam priliku da gledam pacijentkinje koje su pre više od 10 godina vakcinisane protiv HPV, a njihovi nalazi su daleko bolji u poređenju s nevakcinisanim devojkama. Takođe, majke devojčica koje su imale problem s grlićem insistiraju da vakcinišu i zaštite decu od tog problema, jer su na svojoj koži iskusile šta to znači - ističe dr Mitrović Jovanović.

Može i sa 18 godina

Ona dodaje da sa vakcinacijom ne treba žuriti. - Vakcinu je moguće primiti i kasnije, posle 13. godine, neće se zakasniti ni sa 15-16, pa ni sa 18 godina. Postoje preporuke da može i kasnije ako nije imala seksualni odnos i ako je HPV negativna - zaključuje ona.

O HPV infekciji l Polno prenosiva bolest koju izaziva humani papiloma virus (HPV)

l Više od 100 tipova HP virusa mogu da inficiraju ljude

l HPV se deli na serotipove sa izraženim onkogenim potencijalom i na manje onkogene

l HPV nema nikakve simptome i najveći broj zaraženih nije svesno infekcije i prenose je dalje

l Od HPV infekcije može da oboli svako ko je polno aktivan, jednako i muškarci i žene

l Najteže bolesti koje se razvijaju usled prisustva HP virusa su rak grlića materice, anusa, penisa i glasnih žica, polne bradavice i slično

l Ovaj virus je najzastupljeniji kod mladih, čak u 80-90 procenata

Ružica Kantar

Kurir