KAKO SLAVITI MITROVDAN KADA SU NA SNAZI NOVE MERE? Vladika Šarić u jednom jasan - BESMISLENO je ono što je počelo DEVEDESETIH!

Mitrovdan je danas, a od juče je zabranjeno okupljanje više od pet ljudi i u zatvorenom i na otvorenom, izuzev radnog okruženja, pa bi ga trebalo slaviti samo s ukućanima, ne i s članovima šire porodice koji ne žive u istom domu. Vladika Stefan Šarić, starešina Hrama Svetog Save, kaže za Kurir da je Srpska pravoslavna crkva oduvek propovedala da je slava porodični praznik i da, kada bi se strogo gledala ta pravila, ona se u potpunosti uklapaju u nove protivepidemijske mere.

Čitajte Sveto pismo

- Vernici da ostanu kod kuće i u krugu porodice proslave slavu. Najveća molitva je da, kada započnete dan, kažete „Pomozi, Bože“, prekrstite se i tada možete obavljati poslove sa blagoslovom Božjim. Tako treba učiniti i na dan slave. Prirodno je pomoliti se zaštitniku porodice, kako ko zna. Porodica treba da se okupi na dan slave, progovori fine reči, čita Sveto pismo, Psaltir. Treba da čitaju o životu svetitelja čiji dan obeležavaju. Nažalost, ima ljudi koji misle da je Sveti Nikola živeo u 18. veku, ne znaju osnovne stvari. Ovo je prilika da se ove godine slava provede na taj način, da se nešto nauči - objašnjava vladika.

Dodaje da je besmisleno ono što je počelo devedesetih - slave u kafanama, uz muziku, s velikim brojem gostiju.

- To nema nikakve veze ni s verom, ni s crkvom. Preterivalo se u svemu. Prilika je da se vratimo iskonskom, da ne bude prisutno puno ljudi - kaže Šarić i dodaje da ni sveštenici ne služe svi zajedno, nego, kada su praznici, jedan ili dva sveštenika.

Ukućana može i više

Teško je, veli, objasniti vernicima da ne treba da dolaze u velikom broju u crkve.

- Nošenje kolača i žita u crkvu na dan slave bi bilo izvodljivo samo ako bi se svi strogo pridržavali mera. Crkva uči poštovanju i gradske i crkvene vlasti, od početka pandemije dogovaramo se. Biće kompleksno objašnjavati ljudima da ne dolaze u tolikom broju u crkvu, ali to je naš zadatak - objašnjava Šarić. Epidemiolog dr Radmilo Petrović kaže za Kurir da vernici treba da proslave slavu u krugu porodice:

- Mera je jasna, do pet ljudi u otvorenom i zatvorenom. To je praktično zabrana okupljanja. Ne treba da dolaze gosti. Ako je u nekoj porodici šest ukućana, onda to pravilo od pet osoba ne važi za njih. Za sve ostale važi to pravilo.

Crne brojke u regionu: Pada broj zaraženih, rekordan broj umrlih U Hrvatskoj i u Sloveniji juče je zabeležen rekordan broj preminulih u jednom danu. U Hrvatskoj čak 35 osoba, a Sloveniji 34. Iako je potvrđeno usporeno povećanje dnevnih infekcija u Sloveniji, broj umrlih je najveći dosad. Broj novozaraženih Rumuniji juče je bio 9.937, što je blagi pad u odnosu na dan ranije, a preminulo je 130 osoba.

I dalje na bolničkom lečenju: Patrijarh Irinej se odlično oseća Vladika Šarić kaže da se patrijarh Irinej, koji je zbog korone u kovid bolnici Karaburma, odlično oseća, što je i sam zaključio kroz telefonski razgovor sa njim. - Patrijarha sam čuo, dobro je, bez problema. Ima malo osetljivo grlo, pa mu se glas pomalo izmenio, ali ga znam dobro i mogu slobodno da kažem da je sve kako treba. Lekari su mu dali najbolje lekove - ističe Šarić.

Slave u novembru l 14. novembar Vračevi

l 16. novembar Đurđic

l 21. novembar Aranđelovdan

l 24. novembar Mratindan

l 26. novembar Sveti Jovan Zlatousti

l 29. novembar Sveti apostol Matej

Pravila svetkovanja l ukupno do petoro prisutnih

l ne treba se ljubiti

l obavezno pranje ruku

l fizička distanca

l obavezno provetravanje prostorija

l sveća, kandilo i tamjan stalno da gore

Kristina Vasković

Kurir