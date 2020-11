DŽO NIJE ODOLEO TAMBURICAMA Ljiljana Salveta je pozvala novog predsednika SAD na ples, a sad je otkrila detalje NEZABORAVNE SCENE

Novoizabrani predsednik SAD Džozef Bajden bio je 2016. godine gost u Beogradu.

Tada je kao potpredsednik Amerike nakon niza službenih sastanaka prošetao i beogradskom Skadarlijom. Taj momenat je ostao upamćen u javnosti. Bajden je obišao štandove tradicionalnih srpskih rukotvorina i porazgovarao sa okupljenima, ali se ovih dana najviše priča o njegovom plesu sa glumicom Ljiljanom Jakšić.

Kolika joj je bila čast da sa novim predsednikom SAD otpleše nekoliko koraka potvrdila je i sama Ljiljana.

- Izuzetno mi je drago što sam plesala sa Bjadenom. Meni je drago kad zaplešem sa bilo kojim gostom Skadarlije, a posebno sa visokim zvaničnikom - kaže glumica na početku razgovora.

foto: Printscreen Pink

Bajdena je posebno zaintirigirala, kako Ljiljana kaže, njena priča o boemskoj četvrti koju mu je predočila na engleskom jeziku:

- Bio je jako zainteresovan da čuje priču o Skadarliji. Ispričala sam mu da su u ovoj ulici sedeli poznati pisci, glumci i zvaničnici iz čitavog sveta, da se tu sedi od jutra pa do sutra, da se u Skadarliji provode nezaboravni dani i noći, da je svako dobrodošao i da je običaj da se zapeva i zapleše. A onda sam uradila baš to - zapevala sam i pozvala ga na ples. On je sve ispratio sa osmehom i zaplesao je istog trenutka! Nije mi se dvoumio nimalo i zaplesao je nasred ulice!

foto: Printscreen Pink

Otplesali su, kako kaže, dve strofe uz pesmu "Kraj jezera" Zvonka Bogdana. To je bilo dosta da Ljiljana zapazi da je reč o dobrom plesaču.

foto: Printscreen Pink

- Bajden ima lep stav i zaista lepo pleše. Nije bilo gaženja - kaže glumica kroz smeh i dodaje da joj je taj trenutak zaista ostao u lepom sećanju, a posebno pamti pozitivnu reakciju koju je kod njega proizvela.

Ljiljana kaže da je čudan osećaj sada kad zna da je plesala sa čovekom koji je danas predsednik Amerike, ali da joj je to potvrda da radi pravi posao.

- Emitujem vrstu dobrodošlice i radosti i to dopire do ljudi. Plesala sam sa sjajnim Nikitom Mihalkovim i to mi je bio jedan od najlepših i najdražih valcera. Plesala sam sa višestrukim svetskim prvakom u skoku udalj Bobom Bimonom i scenaristom filma "Poštar uvek zvoni dvaput" Bobom Rafaelsonom. To su važni ljudi baš kao i Džozef Bajden - kaže Ljiljana.

Ističe da su susreti u Skadarliji uvek divni i dobronamerni bez obzira na to sa koje strane sveta i kojim povodom stižu posetioci koje dočekuje.

Isto tako je i sa Bajdenom.

- Trenutak sa Bajdenom pamtim kao divan i ostaće u mojoj biografiji da sam plesala sa predsednikom Amerike - kaže Ljiljana kroz smeh.

(Kurir.rs/Pink/Foto: Printscreen Pink)

Kurir