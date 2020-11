DUŠAN VASILJEVIĆ U USIJANJU DANA: Stanje životne sredine je slika našeg odnosa prema životu i nivoa zrelosti društva

Gost večerašnjeg Usijanja dana je Dušan Vasiljević, međunarodni ekspert za strateško planiranje u oblasti životne sredine, o temi zaštite životne sredine i cirkularne ekonomije sredine kaže da je stanje životne sredine slika našeg odnosa prema životu.

- Odnos prema sredini je društvena kategorija. Mi pokazujemo nezrelost, i naša okolina je proizvod našeg delovanja. Država je sistem, i zaštita je sistemsko rešenje. Pravila se određuju zakonom, a mi svi treba da razumemo zašto se za nas traži zaštita sredine. Ovo što se kod nas dešava je rezultat nemara. Ljudi ne shvataju da svaka društvena promena se prelama na privredi, koja je nosilac razvoja ali i proizvodi negativne posledice.

- Pravila ekologija koja smo preuzeli na putu EU je zbog sistema. KOd nas imate slučaj problema zagađenog vazduha, ali se on ne može rešiti preko noći, jer je rezultat višegodišnjeg zanemarivanja. Mi kao zamlja za svaki evro BNP mi proizvodimo četvrt kilograma đubreta i 700 grama ugljen dioksida.

- Izveštaj EK o Srbiji ukazuje da ovde ništa nije urađeno po pitanju životne sredine. Kad je došlo do krize zbog korone, došlo je do krize u ekonomijama koje su svoje aktivnosti zasnivale na uslugama. Prvi efekat koji će se desiti posle smirivanje epidemije biće restruktuiranje lanaca ekonomije, gledaće se da se proizvodnja smesti bliže određenom tržištu. Tu je naša šansa da preuzememo na sebe deo proizvodnje koji će da se seli iz Azije. To može za nas da bude manje loše, ali bi to trebalo napraviti da se što manje zagađuje sredina.

- To se ostvaruje cirkularnom ekonomijom, kojom se minimizira otpad a onda se on ponovo koristi. To je visok stepen optimizacije proizvodnje. To je i kod nas ostvarivo, ali nema političke volje. Treba odrediti strateške ciljeve, šta Srbija treba da bude.

- Mi smo siromašna zemlja, ali kod aerozagađenja je ovako jer se nije na vreme prelazilo sa lignita na druge izvore. Kako ćemo sada ljudima reći da više ne može da loži peć, ali mu treba ponuditi drugo rešenje.

- EK je u svom izveštaju rekla da način finansiranja zaštite životne sredine nije dobar. Ja sam se ranije zalagao za pravljenje ozbiljnog fonda, a Evropa će nam za to dati pare samo pod jakom kontrolom, po njihovim uslovima. Ako smo spremni da to prihvatimo, biće nam lakše, ali mora da kod nas država, mediji, NVO da rade zajedno,nemogu pojedinci to da reše. Pitanje kesa se na primer lako rešava, ali veliki problemi se teško rešavaju, poput problema vode u Zrenjaninu, kaže Vasiljević.

- Ima ljudi u državnoj upravi koji hoće da saslušaju,ali ne sve. Kad je pitanje kontrola nad novcem, ide veoma teško, kaže na kraju Vasiljević.

