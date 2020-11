KRIMINALCI NI MRTVIMA NE DAJU MIRA: Sad VRŠLJAJU PO GROBLJIMA, učestale krađe, provale, podmetanje eksploziva, čak i likvidacije

Koliko su ovakvi događaji bizarni možda najbolje oslikavaju slučajevi kada prestupnici nisu prezali ni od otvaranja čitavih grobnica i iskopavanja posmrtnih ostataka pokojnika! Najskoriji slučaj krađe na groblju dogodio se pre nekoliko dana, kada je ukradena nadgrobna ploča u Nišu, u naselju Brzi brod. Nepoznati lopovi opustošili su grobno mesto pokojnika Bojana Dimitrijevića.

Krađa je prijavljena nakon što je sestra preminulog došla na groblje, videla da nema nadgrobne ploče, a zatim obavestila Bojanovu udovicu Sanju. Pokrenuta je istraga, a policija sumnja da je bilo nekoliko lopova jer je spomenik mase bar 180 kilograma.U istrazi se proveravaju kamenorezačke radnje, jer je malo mesta na kojima lopovi mogu da preprodaju komad crvenog mermera, širine jedan i dužine dva metra. Bezobzirnim lopovima posao je inače olakšalo to što je groblje na kojem je sahranjen Bojan Dimitrijević, van sela, nije osvetljeno, niti ime nadzornih kamera.Bojanova supruga Sanja za medije je ispričala da su lopovi odneli jednu ploču koja nije bila zacementirana, s obzirom na to da je to njeno grobno mesto.

Njen suprug je stradao pre 12 godina, bio je žrtva pijanog kamiondžije. Bojan je tada imao samo 30 godina, a na Bulevaru cara Konstantina, dok je iz radnje utovarivao robu u džip Zvonka Miladinovića (46), na njega i na Ivana Milića (45), koji im je pomagao, naleteo je kamiondžija.

Prošle godine, dvojica muškaraca otkopali su grob pokojne učiteljice Dragice Kristić u Starim Banovcima, koja je preminula pre 26 godina. Njen grob je oskrnavljen, kosti su izvađene, a sve to jer su lopovi želeli da se dokopaju nakita sa kojim je ona bila sahranjena. Pre nekoliko dana Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je presudu Osnovnog suda u Staroj Pazovi kojom su Srđan Škrbić (43) iz Starih Banovaca i Miroslav Kosić (40) iz Žablja, osuđeni na po tri godine zatvora zbog skrnavljenja i pljačke groba učiteljice Kristić.

Likvidacija na groblju Verovatno najbizarnija likvidacija 2017. godine bila je na sopotskom groblju, gde je posle sahrane hicem iz snajpera ubijen Milomir Jovanović (46) iz Vranića, svojevremeno jedan od bližih saradnika Dejana Stojanovića Keke, vođe novobeogradskog klana. Inače, ni tri godine nakon ovog zločina i dalje nije otkriven počinilac. U trenutku kada ga je u grudi pogodio hitac ispaljen iz snajpera, Jovanoviću, koji je otvarao vrata svog džipa, nije pomoglo ni to što je bio u pratnji trojice telohranitelja. Smrtonosni hici odjeknuli su u momentu kada je Jovanović posle sahrane krenuo prema svom džipu. U njegovoj neposrednoj blizini bili su režiser Emir Kusturica, koji je na sahrani držao posmrtni govor, Zdravko Čolić, brat Gorana Bregovića i više od stotinu ljudi, prijatelja i familije pokojnog Novaka Todorovića. Pošto su odjeknuli hici, na groblju su zavladali potpuni haos i panika. Poslednjih šest meseci svog života, Jovanović se nigde nije kretao bez telohranitelja koji su bili uz njega od momenta nestanka njegovog brata Milana. Postojale su određene spekulacije da je snajperista došao iz Bosne i Hercegovine, jer su njihovi profesionalni egzekutori najveštiji u likcidacijama sa daljine, verovalo se da je motiv ovog ubistva droga, tačnije sukobi u tom poslu.

Škrbić i Kosić su osumnjičeni da su početkom decembra prošle godine pomerili betonsku grobnu ploču, a zatim izvukli iz sanduka posmrtne ostatke učiteljice, kako bi, sa posmrtnih ostataka uzeli zlatan nakit sa kojim je Dragica bila sahranjena. Iako su njih dvojica negirali ovo krivično delo, tokom sudskog procesa utvrđena je njihova krivica. Dokazi koji su izneti na sudu, potvrdili su da upravo oni stoje iza jezivog zločina o kojem se još priča u Starim Banovcima, a koji je otkrio radnik JP "Čistoća" koji je tog jutra došao da počisti stazu na groblju.

Pre četiri godine na groblju u Baru (Crna Gora), tokom jednog mirnog podneva dignut je u vazduh grob Luke Đurovića, koji je važio za vođu jedne od najjačih barskih kriminalnih grupa, a bio je i bliski saradnik Luke Bojovića. Tada je pod njegv grob bio postavljan eksploziv koji je aktiviran daljinskim upravljačem.

Nakon ovog incidenta, spekulisalo se da su meta bii upravo članovi njegove porodice, za koje se očekivalo da će posetiti grobno mesto na Zadušnice. Posebna pažnja bila je usmerena na brata poginulog Luke, Jovana Đurovića, koji je do sada preživeo nekoliko pokušaja likvidacije.Inače, Luka Đurović je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se u oktobru, 2013. dogodila na putu iz kotorskog tunela Vrmac. Njegovo ime se nalazilo u "beloj knjizi" ili dokumentu OCTA - Procena opasnosti od organizovanog kriminala u Crnoj Gori, gde su navodi policije da je on bio vođa najjačeg kriminalnog klana u Baru.

