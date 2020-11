PRETI KOLAPS U BOLNICAMA: Dr Gojković zabrinut za zdravstveni sistem, Vesić otkrio šta će biti U BEOGRADU

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je večeras da je epidemiološka situacija u Srbiji "izuzetno nepovoljna, sa pretećom vanrednom situacijom" u jednom broju lokalnih samouprava.

"Ono što je zabrinjavajuće i opasno je to što će za pet do sedam dana od ovog broja ljudi koji su pozitivni, 10 odsto zahtevati hospitalizaciju. To je na dnevnom nivou 300 do 400. To su brojke koje zdravstvo ne može da zadovolji", kazao je Gojković u emisiji "Upitnik" na RTS.

Naglasio da su to "iscrpljujući momenti" za zdravstveni sistem i dodao da se dnevno u bolnicama troši količina kiseonika koja se ranije trošila za mesec dana.

Rekao je da su sada najveći problem veliki gradovi, da se većina građana pridržava epidemioloških mera i naglasio da je potrebno da se shvati da još neko vreme neće biti "normalnog života".

Zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić, izjavio je da će se izmenom Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Zakona o prekršajima omogućiti da kontrolu sprovođenja epidemioloških mera u Beogradu vrši 400 do 500 komunalnih inspektora i milicajaca.

Rekao je da se u Beogradu neće menjati režim rada ugostiteljskih objekata i naglasio je da potrebno da građani nauče da "žive s virusom".

"Privreda mora da radi. U Beogradu imamo skoro 50 odsto popunjenost hotela, a u centru grada 80 odsto. Veoma je važno da privreda radi - ne zato što je to naš hir, već zato što Beograd daje 40 odsto BDP Srbije", kazao je on.

