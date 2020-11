UKINUT KONTROLNI PCR TEST, VRAĆAMO SE NA PRAVILO "14 DANA": Negativan test firme NE TREBA DA TRAŽE kao dokaz da ste ozdravili

Institut za javno zdravlje Srbije „Batut“ ukinuo je kontrolni PCR test za pacijente koji su preležali koronavirus, a iako doktori tvrde da je test nepotreban i da je mnogo bitniji izveštaj lekara, pojedine firme, škole i vrtići i dalje zahtevaju da im se dostavi negativan PCR test kako bi se zaposleni vratili na posao a deca u školu, pa ispada da građani sada to moraju da plaćaju iz svog džepa, a košta 6.000!

Nije više zarazan

Infektolog prof. dr Žarko Ranković, član kriznog štaba u Nišu, kazao je za Kurir da je sasvim dovoljno da prođe 14 dana izolacije.

- To su preporuke SZO - da je mnogo važniji izveštaj lekara, i više se i ne zahteva taj kontrolni PCR test. Dovoljno je da prođe 14 dana inkubacije, možda je to čak i duži vremenski period od potrebnog, jer zaraznost i simptomi se obično ispoljavaju i traju pet do sedam dana. Ako osoba nema nikakve simptome, teško da nakon 14 dana može da bude pozitivna. Koliko ja znam, poslodavci i škole ne bi trebalo da zahtevaju negativan PCR test, već da prate preporuke koje je dala država i da se oslanjaju na lekarske izveštaje, koji treba da budu sasvim dovoljni, ali i merodavniji u ovoj situaciji - kazao je Ranković.

I epidemiolog Predrag Kon izjavio je ranije da kontrolni PCR test nije najpouzdaniji pokazatelj da pacijent nije više zarazan, već da ključnu ulogu ima kontrolni pregled.

- Kod lakših slučajeva infekcije koronavirusom, izolacija može biti prekinuta 14 dana nakon obolevanja, bez dodatnog testiranja, ali uz uslov da najmanje tri dana osoba nema nikakve simptome. Ako, recimo, neko ima deset dana tegobe, onda može da bude slobodan nakon 14 dana, a ako, recimo, ima tri nedelje tegobe, onda mora još tri dana da bude bez tegoba i onda se smatra da nije više zaražen - naveo je dr Kon i dodao:

Bolničko lečenje

- Za pacijente koji se zbog infekcije koronavirusom nađu na bolničkom lečenju važi pravilo da se tek nakon negativnog kontrolnog testa otpuštaju kući i stavljaju 14 dana u izolaciju. Nakon toga nije potrebno još jedno testiranje.

Podsetimo, PCR test na sopstveni zahtev košta 6.000 dinara i moguće je zakazati uzimanje brisa u nekim od instituta i zavoda za javno zdravlje.

