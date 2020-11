NEKA VAŠ DOM BUDE MESTO ZA UŽIVANJE: Ideje su vaše, do kredita je dovoljan jedan klik

Uskočili smo u jesen i sa hladnim danima sve više vremena provodimo u kućnom ambijentu, a u trenutnim okolnostima boravak kod kuće se preporučuje u svakom slučaju. Da bismo ovaj period lakše podneli, najbolje je razmišljati u skladu sa izrekom – što se mora nije teško. Verovatno ćemo ove godine preskočiti slave i veća okupljanja, ali život ne može sasvim da stane. Može biti da je baš sada idealna prilika da se preuredi stan, kupi novi nameštaj i ulepša životni prostor, ili pak da se trenuci posvećeni zabavi podignu na viši nivo, uz novi audio uređaj, televizor, kompjuter ili konzolu, kako biste uživali u vremenu provedenom na okupu sa porodicom i prijateljima.

Uredite svoj kutak prema svojoj meri

Sada kada zaista provodimo više vremena u svom domu sigurno je da natenane možemo da razmislimo kako da ga učinimo još lepšim i prijatnijim. Nekada je malo potrebno da u dom unesemo više svežine i udobnosti, a to će se sigurno odraziti i na naše bolje raspoloženje. Baš sada može biti dobar trenutak da se zameni parket ili stolarija, uradi dodatna izolacija, okreči ili prefarba nameštaj. Ako smo malo spretniji, možemo neke od ovih poslova obaviti uz pomoć svojih ukućana, ali većina nas ipak računa na pomoć majstora u zahtevnijim adaptacijama. Ako najviše od svega želimo vidljivu promenu, krenimo od nameštaja u dnevnoj sobi, ili preuređenja kutka za rad i učenje, jer će onlajn režim rada i školovanja potrajati još izvesno vreme. Mogućnosti i želje su različite, ali uvek postoji način da se one i ostvare – odaberite pametno, a do novca možete doći uz povoljan keš kredit, uz jedan klik i par koraka do realizacije.

Ne odustajte od trenutaka za zabavu, ali na bezbedan način

Ako želite da sebi priuštite trenutke po kojima ćete ovu godinu ipak zapamtiti po nečem dobrom, zamislite nešto u čemu možete da uživate zajedno sa svojim najbližima. Novi audio sistem za vesele večeri i žurke bez povoda, novi kućni bioskop za gledanje serija i crtaća, ili konzola za malu i „veliku“ decu. Neka to bude poklon za kraj ove neobične godine, uz nadu za što skoriji povratak uobičajenim životnim tokovima i zabavnijim temama.

Odobrenje kredita bez odlaska u banku

Addiko banka je za sve svoje klijente pripremila još jednu digitalnu inovaciju, čime je proces podizanja keš kredita postao još jednostavniji. Svi zainteresovani mogu jednim klikom da podnesu zahtev za dobijanje kredita preko zvaničnog sajta Addiko banke i to do 3.000.000 dinara, a posebna pogodnost je ta da se može izabrati najpovoljnija lokacija ekspoziture banke u kojoj će se izvršiti realizacija kredita. U najkraćem mogućem roku zaposleni Addiko banke kontaktira klijenta kako bi zahtev bio odmah procesuiran. Ukoliko je kreditni zahtev odobren, klijent sa potvrdom o primanjima dolazi u izabranu ekspozituru gde potpisuje ostatak dokumentacije i odmah se isplaćuje dogovoreni iznos sredstava. Čitava procedura je toliko pojednostavljena da je keš na raspolaganju klijentu nakon samo jednog odlaska u banku. Addiko banka bezbednost svojih klijenata stavlja na prvo mesto, pridržavajući se svih mera opreza i pružajući najbolju uslugu u najkraćem mogućem roku, u svojim filijalama i ekspoziturama širom Srbije.

Možda ova godina nije bila idealna za putovanja, a verovatno ni novogodišnja noć neće biti organizovana kako bismo želeli, ali sve to nije razlog da sebi ne ispunimo želje i povratimo dobro raspoloženje, uz pomoć brze i jednostavne realizacije keš kredita Addiko banke.

Foto: Shutterstock

Kurir