Novi Sad primer za jedinstveni pristup razvoju kulture

Buduću Evropsku prestonicu kulture danas je obišla nova potpredsednica Vlade i ministarka kulture i informisanja, Maja Gojković i ocenila Novi Sad kao grad sa jedinstvenim pristupom razvoju kulture, iza čega stoji dugoročna ambiciozna vizija, strateško opredeljenje i kontinuirani rad. Još 2008. godine, kao tadašnja gradonačelnica Novog Sada, Gojkovićeva je prva uputila inicijativu Ministarstvu kulture i informisanja da podrži Novi Sad za prestižnu titulu Evropske prestonice kulture, a danas je imala priliku da se kao aktuelna ministarka upozna sa postignutim rezultatima, odnosno razvojem ljudi, procesa, prostora i programa koji čine programski narativ „Za nove mostove”.

foto: Promo

„Novi Sad je očigledan primer da ako nekо ima određen san, a to je bio projekat Еvropska prestonica kulture, koji sam sa velikim entuzijazmom započela pismom Briselu 2008. godine, nekoliko godina kasnije postaje stvarnost, zahvaljujući sluhu gradonačelnika Miloša Vučevića i velikom radu i entuzijazmu onih koji su okupljeni u Fondaciji „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“. Impresionirana sam oni što sam videla, drago mi je da je napravljena sinergija talentovanih ljudi, gradonačelnika i nas na republičkom nivou. Učinićemo sve da Novi Sad bude ne samo Еvropska prestonica kulture, već i da prevaziđemo sve do sada kandidovane gradove ne samo u regionu, već i u Evropi“, izjavila je potpredsednica Vlade i ministarka kulture i informisanja, Maja Gojković, na konferenciji za medije održanoj u Gradskoj kući u Novom Sadu.

foto: Promo

Ona je prethodno, sa gradonačelnikom Novog Sada, Milošem Vučevićem i direktorom Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”, Nemanjom Milenkovićem, obišla Gradsku koncertnu dvoranu, prvu u istoriji grada, kao i novu zgradu dve škole – Baletske i Muzičke.

foto: Promo

„U budžetu za 2021. godinu predvideli smo poslednju tranšu za završetak izgradnje zgrade Muzičke i Baletske škole sa koncertnom dvoranom, i to nešto više od 300 miliona dinara za nabavku opreme. Naredne godine đaci će krenuti u te škole i organizovaćemo kulturne događaje, odnosno koristiti koncertnu dvoranu. To nije uspeh jedne administracije, već celog grada. Bili smo u stanju da gotovo tri milijarde dinara uložimo tokom pet godina i sagradimo taj velelepni, najmoderniji objekat. To će biti centar daljeg kulturnog razvoja grada i još jedan od razloga da mladi ostaju u Novom Sadu. Nastavljamo saradnju sa republičkom Vladom i imaćemo značajnu podršku da kompletno završimo obnovu podgrađa Petrovaradinske tvrđave, koje će biti jedan od najlepših delova Novog Sada. Titula EPK je pomerena na 2022. godinu, iako je naš tim bio spreman da projekat realizuje i u 2021. Uskoro ćemo imati jako dobre vesti, jer blizu smo toga da Stefan Milenković, najveća zvezda svetske klasične muzike dođe da živi i radi u Novom Sadu. Ponudili smo mu najbolje uslove, a za to su najzaslužniji Fondacija i Gradska uprava za kulturu. Nadamo se da će on biti upravnik koncertne dvorane, a naravno uključiće se u rad Kulturnog centra i Akademije umetnosti u našem gradu. Kada vidimo da se najuspešniji vraćaju u Srbiju, to je signal drugima da ne odlaze, da ostanu u svojoj otadžbini”, rekao je gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević.

Pored Gradske dvorane i dve škole, podgrađe Petrovaradinske tvrđave obnoviće se posle gotovo 300 godina, prostor Velikog Limana nakon sto godina transformiše se u prostor modernog stvaralaštva, što je samo jedan deo brojnih infrastrukturnih projekata u okviru priprema za godinu titule.

foto: Promo

„Jedan od prvih gradova van Evropske unije koji je poneo titulu Evropske prestonice kulture, 2019. godine Evropska komisija ocenila je Novi Sad kao jednu od najboljih prestonica kulture u pripremnoj fazi. Evropski parlament nedavno je usvojio predlog Evropske komisije da se godina titule pomeri sa 2021. na 2022. godinu zbog pandemije koronavirusa i tom predlogu mi smo se priključili od početka, u znak solidarnosti sa drugim gradovima – prestonicama kulture. Iako smo dobili na vremenu, već sada je Novi Sad jedinstven u regionu po kulturnoj strategiji razvoja, ali i u ovom delu Evrope po mreži kulturnih stanica. Posle više od pola veka, napušteni i nebezbedni prostori širom grada dobili su novo ruho i služe kulturi i umetnicima, zajedno sa izgradnjom novih prostora. To su legati koji ostaju i nakon godine titule gradu, koji je već pokazao da kulturu živi”, rekao je direktor Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”, Nemanja Milenković.

Milenković je na konferenciji za medije najavio i pokretanje nove, jedinstvene platforme za kulturu Visit Novi Sad, još jednog legata koji će Novi Sad i u digitalnoj formi predstaviti ne samo kao prestonicu, nego kao grad kulture i u godinama nakon titule.

