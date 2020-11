MINISTAR STEFANOVIĆ NA VMA: Vojno zdravstvo jače za 136 medicinara (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović uručio je danas u Vojnomedicinskoj akademiji rešenja o prijemu u službu na neodređeno i određeno vreme u Upravu za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane. On je naglasio da je primljeno 136 mladih, medicinskih tehničara, lekara, farmaceuta i drugih medicinskih radnika, ne samo u Vojnomedicinsku akademiju u kojoj će raditi njih oko 90, već i u druge vojnomedicinske ustanove. - Sledeći poruku koju je uputio i predsednik Vučić za jačanje zdravstva i kapaciteta naše vojske, ova važna institucija dobija potrebno pojačanje i jača u svojim ljudskim resursima, kako bismo mogli da pružimo punu brigu, pažnju i medicinsku zaštitu svim građanima Srbije - rekao je ministar Stefanović.

Ministar odbrane istakao je da osim aktuelne borbe protiv korona virusa, vojnomedicinske ustanove svakodnevno pružaju medicinsku zaštitu građanima Srbije u svim situacijama kada im je ta vrsta pomoći potrebna. - VMA danas radi 24 sata. Možete doći u svakom trenutku i obratiti se za pomoć vrhunskim lekarima koji će se boriti da vas izleče i da vam pomognu - rekao je ministar Stefanović, naglasivši da je VMA jedan od stubova i oslonaca ne samo vojnog zdravstva, već zdravstva u Srbiji uopšte.

O značaju vojnog zdravstva i ranije i danas, ministar Stefanović govorio je posle obilaska izložbene postavku o vojnom sanitetu u Prvom svetskom ratu i borbi protiv tifusa izloženu u holu VMA, koja svedoči da je vojni sanitet uvek bio oslonac građanima, i u najtežim ratnim godinama, kao i danas u borbi tokom pandemije virusa Kovid-19. - Izložba pokazuje koliko su se ljudi u vojnom sanitetu tada borili sa tifusom koji je u Prvom svetskom ratu bio najveća pošast koja je nas zadesila, od koga je umrlo više od 235.000 ljudi u tri talasa, ali pokazuje i koliko su se vojni lekari i vojnozdravstveno osoblje borili da zaštite svoju vojsku i svoje stanovništvo u najtežim trenucima. Povukao bih paralelu, jer to vidim i danas. Kada se Kovid-19 pojavio, vojni lekari, sestre, tehničari i drugo osoblje nisu bežali, nisu se sklanjali, nisu oklevali, već se od prvog dana do danas bore da u svakom trenutku budu na braniku svoje otadžbine, da pomognu svom stanovništvu i da zaštite snagu svoje vojske u medicinskom smislu i na tome im čestitam. To ljudi koji su zaslužili svako poverenje, svaku pažnju i svaki respekt - naglasio je ministar odbrane.

On je čestitao novim pripadnicima vojnog zdravstva i poručio da se od njih mnogo očekuje, da budu na visini zadatka koju pokazuju starije kolege i štite svoju Srbiju, svoju vojsku i svoj narod. Zbog preporuka Kriznog štaba i mera Vlade Republike Srbije tokom pandemije virusa Kovid-19, danas su uručena samo dva rešenja. Jedan od 136 novih pripadnika vojnog zdravstva je specijalista anesteziologije Miloš Petković, koji ima 34 godine i koji je specijalizaciju završio upravo u VMA. On je zahvalio Ministarstvu odbrane, ministru Stefanoviću i načelniku VMA na ukazanom poverenju. - Zahvalan sam na pruženoj prilici i velika mi je čast što ću biti deo lekarskog tima VMA - istakao je Petković.

Anica Božović završila je Visoku medicinsku školu u Zemunu i danas je zahvalila na ukazanom poverenju ministru Stefanoviću, načelniku VMA i glavnoj sestri za to što je i ona među novim pripadnicima vojnog zdravstva. - Ovo mi mnogo znači za dalje usavršavanje i da težim ka većem uspehu - rekla je dvadesetsedmogodišnja Anica Božović.

Tokom današnje posete, ministru Stefanoviću predstavljeni su rad i misija jedne od najvećih vojnih bolnica na ovim prostorima, kao i istorijat te vojnozdravstvene ustanove o čemu je govorio načelnik VMA pukovnik prof. dr Miroslav Vukosavljević.

Ministar Stefanović obišao je hiperbaričnu komoru, a potom se uverio u to kako radi Centar hitne pomoći VMA i kako funkcioniše prijemno-trijažno odeljenje postavljeno ispred Centra, formirano 17. marta, gde je od početka epidemije koronavirusa pregledano više od 60.000 pacijenata. Današnjem obilasku prisustvovao je i načelnik Uprave za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane general-major dr Uglješa Jovičić.

