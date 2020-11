PRIZNANJE LEGENDI SRPSKE MUZIKE: Radiši Uroševiću nagrada za životno delo

Legendi šumadijske muzike Radiši Uroševiću stiglo je veliko priznanje od Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije - nagrada za životno delo.

Radiša Urošević je pevač narodne muzike, poznat po pesmama „Poletela ptica golubica“, „Malenim sokakom“, „Tebi za ljubav“, „Dunjo moja“, „Morava se utišala“, „Zavičajna pesma“ i drugim.

Rođen je 1. oktobra 1951. godine u mestu Resnik kod Kragujevca. Sa suprugom Milankom ima sinove Nikolu, Andreja i Luku. Živi u naselju Maršić nedaleko od Kragujevca.

Prvu pesmu snimio je po završetku srednje škole, a prvi album 1980. godine s Orkestrom Dragana Aleksandrića. Od tada do 2004. godine objavio je 14 albuma, brojne singlove i kompilacije. Učestvovao je na festivalima „Hit parada“, „Šumadijski sabor“, „Moravski biseri“ i drugima. Pesme „Zora zori“, „Kad bi mi“, „Čija li si dušo“, „Zovite mi tamburaše“ i „Vredelo je, vredelo“ otpevao je na festivalima „Grand“, „Moravski biseri“ i „Lira“. Održao je brojne koncerte u zemlji i inostranstvu, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih pevača narodne muzike na ovim prostorima. Detinjstvo, mladost i obrazovanje Radiša Urošević je rođen 1951. godine u kragujevačkom naselju Resnik. Otac mu se zove Obrad, a majka Ljubica. Talenat za muziku otkrili su njegovi učitelji u osnovnoj školi, pa je vrlo rano počeo da peva na priredbama i drugim svečanostima. Sa 11 godina je prvi put pevao na radiju i to u emisiji „Selo veselo“. Tom prilikom je izveo pesmu „Na livadi, pod jasenom“, a pratili su ga muzičari iz Orkestra Dragana Radančevića.

Svojim pevanjem oduševio je Božidara Bokija Miloševića, koji je tada bio profesor u Muzičkoj školi „Josip Slavenski“ u Beogradu. Boki mu je rekao da mu se javi kad završi osnovnu školu i dođe kod njega u Beograd, da nastavi da se muzički obrazuje. Ipak, Radiša se nije odlučio na taj korak, nego je upisao Učiteljsku školu u Kragujevcu. Zbog loše finansijske situacije i na očev nagovor odustao je od namere da postane učitelj, te je upisao automehaničarski zanat u školi „Toza Marković“. Od muzike nije odustao, pa je uporedo sa školovanjem pevao u kafanama i restoranima u okolini Kragujevca.

Tekstopisac Panta Radivojević, koji je takođe Kragujevčanin, napisao mu je pesmu „Poletela ptica golubica“ koju je prvi put otpevao kada je završio srednju školu. Iste, 1970. godine Diskografska kuća „Jugoton“ objavila je ploču Radiše Uroševića na kojoj su, pored numere „Poletela ptica golubica“, bile i pesme „Čuvaj tajnu, noći mila“, „Poklanjam ti ovu pesmu“ i „Pogledaj me draga“.

Sve tekstove napisao je Panta Radivojević, a muziku je komponovao Rajko Marković. Radiša je prvu singlicu snimio u pratnji Markovićevog orkestra. Karijera Zagrebački „Jugoton“ je iste, 1970. godine objavio Radišinu drugu ploču sa pesamama „Šta čekaš, krčmarice“, „Meni moja poručuje draga“, „Šta tvoje srce krije“ i „Zar da patim zbog neverstva tvoga“. I na njoj je sarađivao sa Radivojevićem i Markovićem, a muziku je pisao i Radiša Marinković. Usledila je saradnja sa Diskografskom kućom „Šumadija“ koja je 1971. godine objavila njegovu treću singlicu sa pesmama „Draga laku noć“ i „Prva ljubav se ne gasi“. Ovog puta među saradnicima su bili tekstopisac Duško Jovanović i Rajko Marković, te Orkestar Žarka Pavlovića Valjevca.

Studijsku pauzu u trajanju od skoro tri godine popunio je brojnim nastupima, a naredni album objavio je 1. maja 1974. godine. Na njemu su bile pesme „Grehe činim, grehe praštam“ i „Ostari se druže moj“. Tekstove i muziku su pisali Bora Pavlović i Danilo Mišković, a Radiša ih je otpevao u pratnji Ansambla Mišković – Miletić. Nekoliko meseci kasnije u prodaji se našla nova singl ploča Radiše Uroševića sa numerama „Sve sam dao i nije mi žao“ i „Prolaze godine“. Pesme su mu pisali Zaim Fazlić i Milan Mića Živadinović, a pratio ga je Ansambl Dragana Aleksandrića koji je bio zadužen za aranžmane.

Sledeće godine njegove singlove objavile su diskografske kuće „Diskos“ i PGP RTB. Na njima su bile numere „Seti se“, „Ne pusti me draga zaboravu“, „Ljubim sliku sa venčanja“, „Verenice, suđenice“, „Ne zovi me prijateljem“ i „Stigle su me tvoje kletve“. Među Radišinim saradnicima, pored Aleksandrića i Fazlića, bili su i Ruždija Krupa i Predrag Vuković. Singl ploču „Doviđenja ljubavi moja“ snimio je i objavio 1976. godine. Na B strani te singlice bila je numera „Na ludi sam kamen stao“ koju je takođe komponovao Predrag Vuković. Na čuvenom festivalu „Hit parada“ dve godine kasnije izveo je pesmu „Mislim o njoj dan i noć“. 1979. godine je na istom festivalu pevao numeru „Prolaze godine“ koja se zajedno sa pesmom „Otišla si za očima plavim“ našla na singl ploči koji je objavio PGP RTB. Osim redovnih saradnika, Uroševiću su pesme pisali i Gradimir Jovanović i Milutin Popović Zahar.

Tokom sledeće godine učestvovao je na festivalu u Vogošći i „Hit paradi“ gde je izveo numere „Ja za tebe dišem“ i „Mala moja, moje slatko vino“. Na Festivalu na Ilidži 1987. godine je otpevao pesmu „Sarajevu svoje srce ostavljam“, dok je u Vogošći publika imala priliku da čuje numeru „Ljubim sliku jedne žene“. Iste, 1987. godine se u prodaji pojavio novi album Radiše Uroševića pod naslovom „Tebi za ljubav“. Pored naslovne pesme koja je postala veliki hit, na toj ploči bile su i numere „Zašto si me proklela“, „Seljančice moja slatka“, „Što baš meni da se desi“, „Vojnik se sa pesmom prati“, „Ja za tebe dišem“, „Teši me, teši“. Ponovo je nastupio na Ilidži sa pesmom „Kada akšam sokak sakrije“, te „Hit paradi“ gde je izveo numeru „Što me neće“. Iste, 1988. godine snimio je ploču „Razbij još jednu čašu“, sa pesmama „Maler“, „Život mi je okrenula“, „Kad bi te ponovo sreo“, „Tražila si…“ i drugima. Pisali su ih i komponovali Vesna Petković i Miša Mijatović, s čijim je ansamblom Radiša i snimio ovaj album.

Usledio je „Šumadijski sabor“ 1989. godine gde se predstavio pesmom „Sve je isto kao pre“, a sledeće godine PGP RTB je izdao Uroševićev album „Veliki hitovi“ na kome su bile numere „Dunjo moja“, „Stara ljubav ne umire lako“, „Primi me na svoje rame“, „Kad se budeš smejala“, „Pastirska tuga“, „Tecite suze, tecite“, „Ti ne žali srce moje“ i druge. Tekstove su pisali Mirko Glišić, Slavica Vuković, Marina Tucaković i drugi, dok su za aranžmane bili zaduženi Bora Dugić, Miša Marković i Boban Prodanović. Ovaj album doživeo je dijamantski tiraž, a Radiša Urošević uvršten je na listu najtraženijih pevača narodne muzike u Srbiji.

foto: Printscreen

Na „Šumadijskom saboru“ je otpevao pesmu „Druge poštuj, a Srbiju voli“, a potom je s Orkestrom Bobana Prodanovića snimio album na kome su bile numere „Oko moje“, „Osedeću čekajući sreću“, „Vratite je“, „Kada su cvetale jabuke“, „Tako mi nedelje“, „Tamburaši“ i druge. Većinu numera pisali su Mile Poledica, Predrag Vuković, Miša Marković i Bora Dugić. I ova ploča je prodata u dijamantskom tiražu. Na „Hit paradi“ 1992. godine pevao je pesmu „Oko moje“, a potom je PGP RTB objavio album „Veliki hitovi“. Sa njega su se izdvojile pesme „Milena“, „Ko zna“, „Tri dana“, „Ne pitaj me kako živim“, „Te me ne voliš više“, „Ako bog da sreće“ i druge. Tekstove za mnoge od ovih pesama napisala je Snežana Vukičević Žana, dok je muziku komponovao Perica Zdravković.

Na ovoj ploči prateće vokale mu je pevala Maja Odžaklijevska, a pored toga što je album mogla kupiti Radišina brojna publika u Srbiji, objavljen je i na tržištu Makedonije. Iste godine PGP RTS je izdao album „Igrale se delije“ na kojem on izvodi patriotske pesme „Živela Srbija“, „Tamo daleko“, „Lađa se kreće francuska“, „Srpska se truba s Kosova čuje“, „Oj, vojvodo Sinđeliću“, „Ko to kaže, ko to laže“ i druge. Album „Vredelo je“ Radiša Urošević je objavio 1995. godine. Na njemu su bile numere „Ostavljeni, prevareni“, „Nisam srce našao kraj puta“, „Ti imaš život svoj“, „Priznaj koga sanjaš“ i druge. Pesmu „Kako ću bez tebe“ napisao je njegov kolega Duško Kuliš, dok mu je numera „Moravo, najlepša reko“ donela prvu nagradu žirija na „FESAM-u“ 1995. godine. Usledilo je učešće na festivalima „Moravski biseri“ i „MESAM“ gde je otpevao pesme „Od svih lepih, ti si najlepša“ i „Davno prošla dvadeseta“.

