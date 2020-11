SNEG STIŽE U SRBIJU: Evo šta prognoziraju meteorolozi posle sunčanog vikenda!

Posle slabog prizemnog mraza, a ponegde i jutarnje magle, u subotu i nedelju tokom dana biće pretežno sunčano, osim na severu Srbije i po kotlinama gde će se magla zadržati veći deo dana. Najniža temperatura od nula do šest, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni, dok će u mestima sa niskom oblačnošću biti sedam do osam stepeni hladnije.

U ponedeljak ujutru po kotlinama mestimično magla ili niska oblačnost. Sredinom dana na severu i zapadu, do kraja dana i tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od tri do sedam, a najviša dnevna od 11 do 16 stepeni.

Od utorka oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od četiri do sedam, a najviša dnevna od devet do 13 stepeni.

U petak umereno oblačno i suvo, a krajem dana stiže novo naoblačenje sa kišom i snegom.

