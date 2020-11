NIKOLA RAKOČEVIĆ I BRANKA TIŠMA U USIJANJU: Nije sve tako crno, evo kako može kvalitetno da se živi i PROFITIRA tokom epidemije

Ovonedeljni gosti "Usijanja" na Kurir televiziji bili su glumac Nikola Rakočević i psiholog Branka Tišma.

foto: Printscreen / Kurir TV

Nakon što se korona virus proširio na ceo svet, psiha ljudi je dovedena u pitanje. Ljudi su se okrenuli virtuelnom svetu više nego ranije, poput lika u predstavi "Laura Molim te", u kojoj se glavni junak koga tumači Nikola Rakočević zaljubljuje u nestvarnu osobu sa društvenih mreža.

"Jedini stvarni lik je Malom, to mu je nadimak. On živi izolovan u svom prostoru, i jedina komunikacija mu je preko društvenih mreža. Zaljubi se u Lauru putem njenog profila i on je shvatio sve to kao emotivni odnos", započeo je glumac priču, a psiholog Branka Tišma je istakla da uvek ima načina da preživimo u situaciji u kojoj se trenutno nalazimo.

foto: Printscreen / Kurir TV

"Ljudsko biće je otporno na mnogo toga, uvek nalazi načina da se izbori za život i trajanje života. Nekad je život oskudan i siromašan. Ljudi su našli načina da ispoštuju zabrane i žive u okolnostima koje vladaju trenutno. Uvek ima načina da svaku situaciju preživimo", rekla je Branka.

foto: Printscreen / Kurir TV

"Trudim se da prihvatim okolnosti u kojima živim, kakve god da su. Drugo, postoji tehnika da se fokusirate na dobre stvari. Lok daun je omogućio ljude da budu uz porodicu", dodao je Nikola, a onda o "digitalnom svetu" rekao:

"Naravno da je to pozivitna stvar, jer ljudi mogu da budu 'zajedno' na daljinu, s tim da može da postoji zloupotreba - manipulisanje drugim ljudima, ali to što se ne bavimo sobom na pravi način".

Tišma se složila s ocenom vezanom za društvene mreže:

"Dobar način je svaki kojim nam pomaže da se povezujemo s drugim ljudima. Kad koristimo tehnologije, koristimo svoje misli. Jako je bitna obostranost".

Upitan da li ga je strah ko će biti naša deca, Nikola je odgovorio:

"Ne. Deca su divna, ali će neka od njih činiti grozne stvari, svet jednostavno tako fukncioniše. Verujem u ljude, verujem da će naši rešenje".

Nadovezala se Tišma:

"Treba da naučimo decu kako da koriste tehnologije. Deca više o tome znaju nego mi, bez obzira na to, kad ih kritikujemo, deo odgovornosti je na nama odraslima, zbog načina na kaji ih učimo. Treba i mi nešto od njih da naučimo. Samo treba imati dobru meru u svemu tome. Moramo da ostavimo vremena i za lični kontakt".

foto: Kurir

"Ne mislim da ova situacija onemogućava da pustimo druge ljude u svojn život. Možda će baš sada ljudi da se prisete šta je zagrljaj i poljubac, koliko je to lepo. Ljudi funkcionišu po principu zabrane. Tek kad im nešto oduzmeš, shvate vrednost toga", rekao je Rakočević.

"Deca poštuju mere, ali koriste priliku da se dodirnu. Sada je mnogo veći kontakt sa očima. Moj profesor je govorio: 'Dodirnite očima. Iz ovoga ćemo izaći izmenjeni, ali ne mora da znači oštećeni", dodala je Tišma.

"Oštećeni su oni koji su doživeli gubitke tokom pandemije, ali oni drugi mogu da izađu sa velikim profitom", nadovezao se Nikola i dodao:

"I pre korone je bilo usamljenih ljudi, o čemu govore mnoge knjige i filmovi. Dakle, to nije pitanje korone, nego ljudske nesnađenosti".

"Ne menja život samo korona, menja ga i tehnologija, mnogo više nego što smo spremni da prepoznamo. Korona jeste zastrašujuća, sputava nas u prostoru, ali ne moramo da budemo stisnuti. Sada se porodice sreću sa pitanjem kako organizovati život i zato mora da se napravi dobra reorganizacija. Bitno je da porodica svaki dan provede određeno vreme zajedno", rekla je Branka.

foto: Kurir

"Korona me ne plaši, jer pomislim na Prvi i Drugi svetski rat, kad su se ljudi ubijali puškama, pa je i posle toga bilo ljubavi. Prosto, proći će. Moramo da prihvatimo da smo krhki, nismo supermeni", kaže Rakočević i nastavio:

"Kriznom štabu nije lako, i sam naziv zvuči zastrašujuće".

"Ja sam sebi od starta zadala - ne gledam televiziju, osim jednom dnevno da budem informisana. Ovo će proći, ali će nam bolje proći ako vreme popunimo kvalitetnim sadržajima", poručila je Tišma.

"Nama je 'lokdaun' prirodno stanje, spremani smo za to. U tim situacijama je humor divan, postaje kolektivna stvar i sve postaje lakše", dodaje Nikola.

O nemogućnosti da se sada putuje, Tišma kaže:

"Putovanja su samo jedan deo života. Pamtim i kada nismo mogli da putujemo zbog finansijske situacije".

foto: Kurir

"Smrt je jedina istina, oko koje svi možemo da se složimo. To nas sve čeka. Beskonačno je mnogo načina da se umre, i to da se umre sam", rekao je Nikola, a Branka se nadovezala:

"Ima i beskonačno mnogo načina da se živi. Uvek treba tražiti svetlu tačku".

"Ne može ovo mnogo da traje, godinu, dve. Saberite koliko ljudi provede vremena, na primer, na igricama", nastavio je Nikola.

"Mi stalno čekamo da nam sa strane stignu lepe vesti, moramo mi sami da se organizujemo", kaže Tišma i dodaje:

"Ovde sam najstarija, ali se ne stidim da kažem da još učim o ljudskim odnosima".

"Puni su parkovi dece, igraju i viču", kaže Rakočević, a nastavlja Tišma:

"Deca se snalaze mnogo bolje nego mi".

"Neverbalna komunikacija je jako važna kod dece, što je ona bolja, kasnije im je govor bogatiji", podvukla je Branka.

foto: Kurir

"Kada deca postavljaju pitanja o smislu života, prvo pitaju vršnjake, pa druge odrasle osobe, a tek na kraju roditelje", objasnila je Tišma.

