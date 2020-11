DOKTORKA ZDRAVKOVIĆ O BORBI SA KORONOM: U bolnicama su čitave porodice, najčešće mladi donesu virus, a onda SVI U KUĆI OBOLE!

Najčešće mladi donesu virus, a onda svi u kući obole. Stariji često dobiju tešku kliničku sliku, a neki i umiru.

Koliko imate pacijenata? Kakva je starosna struktura?

- U KBC „Bežanijska kosa“ imamo oko 300 pacijenata, kapaciteti su nam popunjeni 95 odsto. A čak 12 odsto od ukupnog broja pacijenata je na intenzivnoj nezi. Svaki osmi pacijent je na intenzivnoj, a na respiratorima je njih 11. Radno aktivno stanovništvo ostaje na hospitalizaciji, dok su u prijemno-trijažnoj ambulanti značajno mlađi ljudi. Oni uglavnom dobro podnose bolest i mogu da se leče kod kuće uz kontrole. Međutim, već stariji od 40 godina, zbog težine kliničke slike, zahtevaju bolničko lečenje.

Znači li to da svi stariji od 40 godina ostaju u bolnici?

- Pacijenti sa obostranim zapaljenjem pluća ostaju na bolničkom lečenju, a oni su obično starosti od 45 godina pa naviše. Mlađi ljudi u kovidu obično stradaju od tromboembolije, koju izaziva krvni ugrušak u plućima. Oni se respiratorno stabilizuju, ali od tih tromboembolija najviše nastradaju. Skoro smo imali pacijenta koji se respiratorno izvukao, ali kada je pokušao da ustane, izgubio je svest, pao i na mestu umro.

To vam nije jedini slučaj?

- Nažalost, nije. Iako dajemo antikoagulantnu terapiju, koja je protiv stvaranja trombova, a s kojom bi pacijent trebalo da bude potpuno zaštićen, kod nekih ljudi, nažalost, taj virus deluje mnogo jače od lekova i stvara trombove. S druge strane, ne možemo davati veće doze antikoagulantne terapije jer bi nastala unutrašnja krvarenja koja bi ugrozila pacijenta. Očigledno je da postoje neke osobe kod kojih taj kovid izaziva izuzetno jako stvaranje trombova.

A to dosad nije viđeno kod virusnih infekcija?

- Da, to je dosad neviđeno. Ne postoji nijedan virus koji toliko stvara trombove u krvi kao korona.

S koronom ipak žene bolje prolaze. Zašto?

- Žene su u značajnoj prednosti u odnosu na muškarce u koroni. Misli se da to ima neke veze sa estrogenom. I to su žene do 60. godine starosti. Dok ne uđu u menopauzu, imaju manje komplikacija. Čak 80 odsto pacijenata na respiratorima su muškarci, a onih 20 odsto žena koje su na mehaničkoj ventilaciji su starije od 65 godina ili su pre korone imale jako teška oboljenja. Smrtnost od kovida je takođe manja kod žena. Smatra se da je sve to zbog funkcionisanja jajnika, koji i dalje luče estrogen.

Osim bolova u kičmi, koje ste neobične simptome korone uočili?

- Ljudi često bolove u kičmi ne povezuju s koronom, a ispostavilo se da je i to jedan od simptoma. A primetili smo i osip, koji se javlja isključivo na licu. To je karakteristično, kao alergija po licu. Tu je i konjuktivitis. A kod nekog kovid počinje mučninama i prolivastim stolicama.

Vi ste dva puta imali koronu

- Među prvima sam dobila koronu jer sam neprekidno bila uz pacijente. A drugi put sam obolela jer nisam nosila te duple maske u kontaktu s dokazano pozitivnim pacijentima. Mislila sam da imam imunitet pošto sam imala antitela. Međutim, to je dokaz da antitela ne pružaju stoprocentnu zaštitu u uslovima visoke koncentracije virusa. Ulazila sam u sobe gde je bilo po pet-šest kovid pacijenata.

