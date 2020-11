ZLO DOBRA DONIJETI NAM NEĆE: Mudre reči i poruke patrijarha Pavla ODZVANJAJU kao nikada ranije

Patrijarh SPC gospodin Pavle preminuo je na današnji dan pre 11 godina na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu gde se nekoliko meseci nalazio na lečenju.

Tog novembarskog jutra se pričestio poslednji put, nakon toga je zaspao, a smrt je zvanično nastupila u 10.45 časova. Dva meseca ranije navršio je 96 godina.

Sahranjen je četiri dana kasnije u manastiru Svetih Arhangela u Rakovici, a sahrani je prema nezvaničnim procenama prisustvovalo više od pola miliona vernika.

Patrijarh Pavle je u periodu od 1990. do 2009. godine bio 44. vrhovni poglavar Srpske pravoslavne crkve. Prethodno je od 1957. godine bio episkop raško-prizrenski.

Rođen je kao Gojko Stojčević 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci, koje je tada pripadalo Austrougarskoj, a danas se nalazi na teritoriji Hrvatske. Zamonašio se u manastiru Blagoveštenju 1948. godine kad je dobio ime po apostolu Pavlu.

Zbog skromnosti i istinoljubivosti vernici su ga smatrali svecem koji hoda. Njegove reči i mudre poruke su neprocenjiv dar i odzvanja i danas.

Ovo su samo neke od njih:

- Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi.

- Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih jer ne znaju šta rade.

- Da je Bog hteo da čovek puši, ugradio bi mu odžak.

- Naša je obaveza da pomažemo bližnjem u nevolji, ali ne čineći pri tom nikakvo nasilje, jer svako je slobodan da izabere da li će da krene putem spasenja.

- Smirenost je dakle, braćo i sestre, majka sviju evanđelskih vrlina, jer se Bog gordima protivi, a smirenim daje blagoslov.

- Smatram da smo za tragediju u Jugoslaviji odgovorni svi. Da su se u ovoj situaciji raspada Jugoslavije našli danas oni ljudi koji su je na miran, ljudski način, sporazumom stvorili 1918. godine, mislim da bi je oni i razložili na miran, ljudski način, sporazumom.

- Mudrost bez dobrote prelazi u zloću, a bezazlenost bez mudrosti prelazi u glupost.

- I sebi i drugima kažem: mene može da ponižava ko god hoće, al da me ponizi nema čoveka na ovom svetu, sem jednog, a to sam ja. Kad to zna čovek ima stabilnost.

- Da je i svima nama, kao ljudima i hršćanima, jasno načelo da "zlo dobra donijeti neće" i da je "krv ljudska hrana naopaka", stvari bi išle srećnije.

- Mrtav je pred Njim onaj koji je grešnik, koji se ne kaje i koji u Njega ne veruje.

- Kada bih bio poslednji Srbin, pristao bih da nestanem, a da ne bude zločina. Pristao bih da nestane ne samo velika nego i mala Srbija i svi Srbi sa mnom, a ne bih pristao na neljudstvo i nečoveštvo.

- Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvek.

- Ljubav je najviša vrlina. Sve što čovek deli sa drugima smanjuje se, osim ljubavi. Što je više dajete, više je imate.

- Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi.

- Nije važno ko odakle potiče nego u šta izraste.

