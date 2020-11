HAOS U STUDIJU! ŠEŠELJ IZVREĐAO DR DARIJU: Vi nemate pojma, ali niste za to ministarka, pa vas to opravdava

Lider SRS Vojislav Šešelj verbalno je napao Dariju Kisić Tepavčević, ministarku za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i članicu Kriznog štaba.

U emisiji "Hit tvit" na TV Pink došlo je do burne rasprave oko obavezne vakcinacije protiv korona virusa, kada je Šešelj postavio pitanje ljudskih sloboda. Učinio je to na grub i nesuvislan način.

"Ukoliko neko ponašanjem, činjenjem ili nečinjenjem, narušava bezbednost drugih ljudi, onda je to ozbiljna pretnja po sve nas", rekla je dr Darija.

Šešelj je prekinuo ministarku.

"Ne može to", rekao je lider SRS i nastavio:

"Možete da ih izloujete iz specifičnog društvenog miljea i da im kažete da im je zabranjeno da uđu ovde ako nisu vakcinisani, a da nekog prinudno vakcinišete, možete samo decu. Kada je odrasla jedinka u pitanju, ne može mu se pod pretnjom sankcija to naložiti, izuzev sankcijom otpuštanja sa radnog mesta".

foto: Printscreen

Dr Kisić Tepavčević je pokušala da odgovori:

"Gospodine Šešelj, dozvolite da se vi ne razumete"...

Ali ju je Šešelj ponovo prekinuo:

"Ja se razumem! Ja sam sam najcenjeniji svetski profesor ustavnog prava i političkog sistema".

Dr Darija je opet probala da kaže šta misli:

"Ne razumete se u imunizaciju i narušavanje ljuduskog zdravlja i zdravlja populacije u slučaju neprihvatanja te mere".

Usledio je novi Šešeljov atak.

"Vi nemate pojma, ali niste za to ministarka, pa vas to opravdava. Ljudske slobode i prava su neprikosnoveni. Stavite bodljikavu žicu, ogradite se vi od mene, a ne mene od sebe", rekao je on.

Ministarka je bila uporna u pokušajima da objasni princip vakcinacije.

"Postoji vakcinacija po epidemilološkim"...

Ali je ponovo bila prekinuta.

"Ne može!", kategoričan je bio Šešelj i pokušao primerom da potkrepi svoj stav:

"Sudsko veće u Hagu je, kada sam štrajkovao glađu, naložilo lekarima da me na silu nahrane".

Tada je dr Darija prekinula Šešelja:

"Tu ste vi narušavali spostveno zdravlje".

Ali Šešelj je još jednom grubo uzvratio:

"To su gluposti"!

Na kraju je Šešelj konačno završio priču iz Haga:

"Ja sam se borio, bio spreman da poginem, a vi to kažete. Ovde bi se našla bagra među lekarima da me na silu hrani, a tamo nije".

(Kurir.rs)

Kurir