INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE: REZERVA KRVI JE NA MINIMUMU! Pozivamo sve zdrave, punoletne građane da nam pomognu i daju krv

Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je da je rezerva krvi na minimumu i da je krv svih krvnih grupa u deficitu, posebno krvne grupe 0. Odziv gradjana je drastično smanjen, a otkazivanje akcija davanja krvi je gotovo svakodnevna pojava. Kontinuirano snabdevanje komponentama krvi je neophodno kako bi u svakom trenutku bilo dovoljno krvi za hitne slučajeve i životno ugrožene pacijente, za hirurške intervencije i terapiju onkoloških i hematoloških bolesnika. Pozivamo sve zdrave, punoletne građane da nam pomognu i daju krv, kako bismo obezbedili dovoljnu količinu krvi za sve one kojima je transfuzija neophodna. Građani mogu da daju krv svakog radnog dana u Institutu, Svetog Save 39 od 7 do 19 sati, u Urgentnom centru od 10 do 15 sati, kao i u mobilnim ekipama na terenu. Subotom Institut za transfuziju krvi Srbije radi od 8-15 časova.

Detaljan plan akcija nalazi se na sajtu www.nbti.org.rs.

