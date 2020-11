VULIN: Odajem ogromno priznanje našoj policiji za rušilačke proteste! Pogledajte kako je bilo u Barseloni, Berlinu, Parizu...

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin na današnjem skupštinskom Odboru za odbranu i unutrašnje poslove, ukazao je na to da je u izveštajnom periodu, od jula do septembra ove godine, uočen značajan porast prekršaja u oblasti javnog reda i mira, što je posledica rušilačkih demonstracija koje su u julu održane ispred Narodne skupštine, u kojima je, kako je istakao, policija pokazala veliku uzdržanost.

"Gledali ste Frankfurt, Barselonu, Berlin, Pariz. Videli ste kako se tamo policija ponaša i reaguje na agresivne demonstrante. Pogledajte koliko se uzdržavala naša policija i zato odajem ogromno priznanje tim ljudima i njihovim starešinama što su izdržali da se ne suprotstave odmah i trudili se, dali svu priliku i vreme, da se huligani povuku i da se izbegne sukob", naglasio je Vulin.

Ministar je istakao da policijski službenik Nebojša Apostolović, kome su u demonstracijama polomljene obe noge, sigurno nije bio ispred Skupštine jer je bio željan da se sa nekim bije.

"Hoću da se zahvalim predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću što ga nije zaboravio i što ga je odlikovao. On je zaslužio orden i taj čin govori o odnosu države prema policiji", naveo je ministar.

Ministar Vulin je ukazao da se u javnosti često pravi ružna percepcija po kojoj je svako nasilje nad policajcem prihvatljivo i za koje sigurno ima neko opravdanje, što nije slučaj prilikom napada na druge profesije kada čitava javnost ustane da takvo ponašanje osudi.

"Policajac mora da bude zaštićen. On je zaštićen zakonom i od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, ali u javnosti moramo stvoriti percepciju da nije dozvoljeno napasti policajce i da ne postoji razlog koji to opravdava. Nije normalno i dozvoljeno baciti metalnu ogradu na policajce ispred Skupštine, nije normalno polomiti policajcu obe noge, i za to nema opravdanja", poručio je Vulin istakavši da je glas poslanika u toj osudi važan.

