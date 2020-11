OPASNO! SEKS POSLE KORONE NE SME DA TRAJE DUŽE OD 10 MINUTA: Doktor Ristić savetuje samo POZE koje ne zahtevaju napor

Uz to, sam odnos ne sme da bude žestok i ne bi trebalo da traje duže od deset minuta, jer u suprotnom može u velikoj meri da pogorša postojeće stanje i dovede do ozbiljnih srčanih oboljenja, pa čak i smrti.

Zbog svega ovoga stručnjaci savetuju da se primenjuju manje naporne poze. Kardiohirurg prof. dr Miljko Ristić objašnjava da kovid-19 u zavisnosti od težine kliničke slike ostavlja razne posledice u organizmu, a jedna od posebno ugroženih grupa jesu srčani bolesnici i osobe sa visokim krvnim pritiskom, pa preuranjena aktivnost i uzbuđenje, kao i drugi fizički napori samo bi mogli da pogoršaju stanje pacijenta.

Saveti * Upražnjavajte samo poze koje ne zahtevaju veliki napor * Četiri nedelje posle preležane infekcije izbegavajte vođenje ljubavi * Odnos ne sme da bude duži od 10 minuta * Posavetujte se sa lekarom pre stupanja u odnose * Obavite pregled ultrazvukom pre upražnjavanja odnosa

- Bez obzira na stepen oštećenja srca i težine kliničke slike korone, pacijent ne bi trebalo da ima seksualne odnose bar četiri nedelje posle preležane infekcije. Sam odnos ne sme da bude naporan i ne bi trebalo da traje duže od 10 minuta. S vremenom, kako oporavak napreduje, povratak seksualnim aktivnostima može i da poboljša zdravlje bolesnika, ali mora strpljivo. Znači, prvo oporavak, pa onda vođenje ljubavi - kaže Ristić.

On dodaje da posle preležanog virusa sledi oporavak pod nadzorom lekara, a njegova dužina zavisi od osnovne dijagnoze i potencijalnih oštećenja izazvanih kovidom-19.

- Koronavirus uništava u manjem ili većem obimu ćelije srca, odnosno srčanog mišića, što dovodi do njegovog slabljenja, a sve to prouzrokuje umor, nedostatak kondicije, slabu pokretljivost. Da bi se čovek potpuno oporavio, mora da prođe od nekoliko nedelja do nekoliko meseci.

Tako i povratak normalnom životu, uključujući i vođenje ljubavi, zavisi od opšte kliničke slike i meri se u nedeljama - objašnjava Ristić, i dodaje da povratak normalnom životu mora da bude pod nadzorom lekara. Na osnovu pregleda ultrazvukom koji pokazuje snagu srčanog mišića, doktor može da proceni kako pacijent treba da se ponaša i čega da se lišava radi svog zdravlja.

