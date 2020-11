KAKVA BRUKA! JUTKA ZAKINUO CRKVU ZA 3,5 MILIONA: Naručio im zvono sa svojim inicijalima, pa nije platio!

Milutin Jeličić Jutka, bivši predsednik opštine Brus, u svojim marifetlucima, dok je vodio ovu varošicu, ušio je i čuvenog Del Boja iz „Mućki“ - naručio je crkveno zvono sa svojim inicijalima M. J., pa je zakinuo crkvu za plaćanje, postavio je javnu rasvetu u dvorište kumove firme, pa je ovom struju plaćala opština gotovo celu deceniju.

Postoji sumnja da je zemljište, bez ikakve javne nagodbe, prodavao ispod tržišne cene, uzimao kredite za kapitalne projekte, a završio mandat sa asfaltirana četiri kilometra puta.

Sve Jutkine malverzacije obelodanila je Valentina Milosavljević, nova predsednica opštine Brus, u obraćanju odbornicima 17. novembra.

Uzimao kredite

- Preuzete obaveze na dan primopredaje, 21. avgusta 2020, iznose oko 150 miliona dinara. U okviru toga je i dug za kredit od 28,5 miliona dinara. Opština se zadužila za iznos od 100 miliona dinara, a kredit je, skupštinskom odlukom, namenjen za kapitalne investicije - otkrila je Milosavljevićeva i navela da je izgrađeno oko četiri kilometra asfalta.

Sve otkrila...Valentina Milosavljević foto: screenshot tv Kruševac

Nova predsednica opštine je navela i da su sredstva u iznosu od četiri miliona dinara namenski dobijena od Ministarstva bez portfelja za demografiju u martu ove godine - nenamenski potrošena.

- Postoji šest parcela za koje znamo da su donete odluke o otuđenju iz javne svojine neposrednom pogodbom, ali nadležne institucije treba da procene na koji način je prodata ta imovina, da li je prodavano ispod tržišne cene - navela je ona i dodala:

- U ovaj dug od blizu 150 miliona dinara nisu uračunata potraživanja od strane korisnika sa kojima nemamo ugovore na osnovu kojih da ih platimo. Naša Crkva Preobraženja Gospodnjeg traži 3,5 miliona za izmirenje dugova od ove i prošle godine. To su dug za izradu i elektifikaciju zvona: 650.000 dinara, mislim da je to ono zvono sa inicijalima prethodnika M. J, stovarište „Savkom“ 350.000 i „Beton stil“ 2,5 miliona dinara, sve ukupno 3,5 miliona - navela je ona.

Nameštao poslove

Firmi „Voćarka gold“, u kojoj je Jeličić nekad bio direktor, a koja se sada vodi na njegovog kuma Milana Sinđelića, isplaćeni su milioni na ime reprezentacije:

- Firma „Voćarka gold“, znamo svi čija je na papiru, a čija u realnosti, 1,5 miliona dinara je nama ostao dug da platimo. Kad već pominjem „Voćarku gold“, tu postoji još jedno krivično delo - krađa struje. I tu je došlo do zloupotreba prilikom sprovođenja javnih nabavki na postavljanju javne rasvete neovlašćeno u krugu privatnih firmi. Kroz fakture je provereno da je devet stubova i devet reflektora korišćenih u privatne svrhe firme „Voćarka gold“ išlo na mesnu zajednicu. Budžetu opštine je naneta šteta u milionskom iznosu. Kad se izračuna da je to minimum 10 godina krađe, dođemo do iznosa od oko 1,2 miliona dinara samo za to.

SVE PO STAROM Jutka izbegava odgovore Na broj Milutina Jeličića javio se izvesni muškarac, koji je, pošto je saslušao u vezi s čim zovemo, poručio da će se „oni“ javiti kasnije, međutim, do tog poziva, a do zaključenja ovog broja - nije došlo.

Kurir.rs/ Katarina Blagović Foto: Nemanja Nikolić

Kurir