VLADIKA STEFAN ŠARIĆ ZA KURIR: Brinemo za patrijarha, izgleda da mu kreću zakasneli simptomi korone, nadamo se da će pobediti!

Patrijarh SPC Irinej izgleda da tek sada dobija simptome koronavirusa i to nas brine, kaže za Kurir vladika Stefan Šarić, vikarni episkop patrijarha i starešina Hrama Svetog Save.

- Po svemu sudeći on tek sada ima simptome korone, pojačan mu je sekret i to brine lekare, naročito zbog njegovih godina. Kao da su simptomi zakasneli i da se tek sada javljaju. On se dobro oseća, svestan je i spreman je za borbu, tako da se nadamo da će biti dobro, da će pobediti i da ćemo imati razlog za radost - rekao je Šarić za Kurir.

Kurir.rs/S. S.

