OVAKO JE GOVORIO PATRIJARH SRPSKI IRINEJ: Ja program nemam, moj program je program naše svete Crkve

O Đukanoviću

U jednom od poslednjih intervjua koji je patrijarh Irinej dao, avgusta meseca, pričao je između ostalog i o crnogorskom predsedniku Milu Đukanoviću. "Kada je 1998. godine, doveden u Patrijaršiju, mladi predsednik ili premijer Đukanović, ne sećam se njegove tadašnje funkcije, predstavljen je kao budućnost, snažna perspektiva srpskog naroda. I on je tako tada govorio i obćcavao. A danas, tuga me obuzme kada vidim koliko dubok može biti ljudski pad. Sa takvima se godinama dogovarati i pregovarati? Sa takvima tražiti mogućnost kompromisa? U to ne verujem", rekao je Irinej za Politiku.

Patrijarh je pričao i o "Oluji"

"Kada je reč o tzv. Oluji, koju slave naši najbliži susedi, ali i načelno u vezi sa ratnim pobedama uopšte, setimo se kako naš savremeni svetitelj Justin Popović ne misleći samo na Hrvate ili Nemce, na Šiptare, nego i na druge Engleze, Ruse, i nas Srbe kaže: "Ratovi su poraz do poraza, ne pobede. Ljudi ginu, izmislili ratove i ubijanja kao sredstva da pobede zlo u ovome svetu". A ja dodajem: može li država dobiti rat proterujući i uništavajući sopstveni narod? Naravno da ne može. Siguran sam da je ta euforija opijenosti zlom prošla, osim kod onih najusijanijih glava. Makar kada shvate da je za tih 250.000 Srba krenulo i svakoga dana put zemalja zapada kreću puni vozovi i autobusi mladih. Prazni se, kažu mi, ne samo severna Dalmacija, Lika, Banija, Kordun, nego i prebogata Slavonija. Ima li mesta slavlju kada vam cvet mladosti odlazi da gradi tuđe gradove, ore tuđe njive, leči tuđu decu... Prošlo je više od dve decenije, a tamo oba naroda još uvek žive u posledicama rata: socijalnim, psihološkim, ekonomskim. Neka svako čini svoje, neka slave oni ako misle da imaju šta, ali molim i apelujem na hrvatsko državno i crkveno vođstvo, kao i političke i duhovne vođe našeg naroda, da čine sve što mogu da se iskoreni mržnja i zavlada mir između dva naroda.

O položaju Srba u Crnoj Gori

"Položaj Crkve u Crnoj Gori gori je nego u vreme osmanske okupacije, a status Srba je kao u doba ozloglašene fašističke tvorevine Nezavisne države Hrvatske. Nažalost, u Hrvatskoj ni danas nije bolji položaj Srba. Možda to neprijateljstvo u Crnoj Gori nije kao onokoje je bilo kod ustaša, ali mržnja u narodu nažalost postoji".

O podeli Kosova

"Podela Kosova i nove granice, o čemu neki govore, za SPC, ali i za većinu stanovništva, nisu prihvatljivo rešenje, Srbija bez Kosova i Metohije nije Srbija. Kao kada čovek kada mu izvade srce, on više nije živ čovek".

O plaćanju poreza

"Kada budu vratili imovinu Crkvi i ona će plaćati porez, kao što su na to obavezna preduzeća i drugi vlasnici imovine".

O abortusu

"Možemo stvoriti mnogo toga, ali život samo Bog daje. Zato veliki greh čine oni koji ne dozvoljavaju da se život rodi. Veliki je greh ubistvo. Zato ne ubijajte život koji Gospod daje, jer deca su veliki dar Božji".

