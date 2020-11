DRAMATIČNO UPOZORENJE DIREKTORA KANCELARIJE SZO U SRBIJI: Ako je od smrtnost od korone samo 1 odsto, imaćemo 50 umrlih dnevno!

BEOGRAD - Epidemiološka situacija u Srbiji jako ozbiljna, kao sto je ozbiljna u mnogim evropskim državama, kaže direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji (SZO) Marijan Ivanuša i dodaje da je Srbija po broju novoobolelih u poslednjih sedam dana spada u grupu 15 najpogođenijih država u Evropi.

On je naveo da ukoliko se posmatra brzina povećanja broja obolelih da je Srbija na drugom mestu, odmah iza Estonije i da će verovatno biti potrebne dodatne mere kako bi se situacija stabilizovala i kako bi došlo do poboljšanja epidemiološke situacije.

"To znači da je situacija jako ozbiljna i da se pogoršava relativno brzo. Možemo očekivati da će Srbija postizati nove dnevne rekorde u broju obolelih", naveo je Ivanuša za Tanjug i dodao da se može očekivati i veliko pogoršanje što se tiče broja umrlih u narednih nekoliko nedelja Kaže da se nadao smirivanju epidemiološke situacije sredinom decembra, ali da će sa ovolikim brojem novozaraženih to trajati duže.

"Ako su brojke obolelih velike onda smirivanje situacije traje duže. Treba da znamo da ukoliko imamo 5.000 dnevno novozaraženih i ako 20 odsto njih završe u bolnicama i na bolničkom lečenju ostaju deset dana, to znači da je potrebno 10.000 bolničkih kreveta za kovid pacijente. Ukoliko četvrtina završi na intenzivnoj nezi, to znači da je potrebno 2.500 kreveta na intenzivnim negama", naveo je Ivanuša.

Ukoliko se uzme u obzir smrtnost od samo jedan odsto, kako je rekao, to znači da će umirati 50 ljudi dnevno.

"Sve su to brojke koje će nas sustići. Možemo očekivati veliko pogoršanje što se tiče broja umrlih u narednih nekoliko nedelja", naveo je on..

Upitan da li su dovoljne mere koje su preduzete i kada se mogu očekivati prvi efekti, Ivanuša je rekao da je potrebno minimum nedelju dana da se vide prvi rezultati određenih mera, ali da je za konkretnije unapređenje situacije potrebno nekoliko nedelja.

Navodi da je u Srbiji na snazi mnogo mera i da one daju određene rezultate i da bi bez njih danas imali više od 10.000 obolelih na dnevnom nivou.

"Te mere koje su na snazi daju određene rezultate, ali pošto se situacija još uvek pogoršava to je znak da one nisu dovoljne. Kada bi se svi pridržavali mera, držali fizičku distancu, koristili maske, dezinfikovali ruke, kada bi se svi oboleli stavili u izolaciju, kada bi se kontakti stavili u karantin, onda bi mere bile više nego dovoljne", naveo je on.

Napominje da pojedinci ne shvataju ozbiljnost sittuacije dok se dramatično ne pogorša i da je to jedan od razloga zbog čega su pojedine države stigle do tačke da ponovo "zaustave život".

"Potpino zaustavljanje svi izbegavamo, to nije preporuka SZO ukoliko nije neophodno", rekao je Ivanuša.

Upitan kada se može očekivati vakcina protiv virusa korona i kada može biti dostupna građanima Srbije, Ivanuša je rekao da bi prve doze vakčina mogle biti na raspolaganju do kraja godine.

"Sada je pitanje koje će države obezbediti prve doze. Znamo da je potražnja globalno izuzetno velika. Svaka doza vakcine koja će stići u Srbiju, da li će to biti u decembru, januaru, februaru, martu, biće jako bitna. Prve doze treba koristiti za zaštitu onih najugroženijih, što su zdravstveni radnici, jer se oni brinu o našem zdravlja", naglasio je on.

Za masovnu vakcinaciju, napominje, trebaće nam još strpljenja, a veća količina vakcina može očekivati sredinom sledeće godine.

"Dok ne budemo imali kolektivni imunitet, koji se stiče vakcinacijom, važne su nam javnozdravstvene mere", zaključio je on.

