NADRILEKAR PREVARANT: Zašto je ovaj čovek još na slobodi?!

Šarlatani kao što je Miroljub Petrović, koji zarađuju na patnji naivnih, nesrećnih i bolesnih i opasni su po pojedinca i društvo, trebalo bi da krivično odgovaraju za nadrilekarstvo i prevare, ali se uporno izvlače, jer je krivično delo nadrilekarstva veoma teško dokazati, kažu sagovornici Kurira!

Dan od 120 evra

Oni upozoravaju da ovakve istrage često tapkaju u mestu, jer se prevaranti na sve načine trude da izmanipulišu žrtvu i pritom ne ostave pisane tragove!

Miroljub Petrović, poznat u narodu pod parolom „Pod mač, bato!“, protiv kojeg se u Leskovcu vodi pretkrivični postupak zbog nadrilekarstva, nedavno se navodno greškom našao u onlajn lekciji sedmaka. Ovaj skandal ponovo je u javnosti otvorio pitanje kako je moguće da je Petrović, nakon što su ga najmanje dve porodice javno optužile da je odgovoran za smrt njihovih najmilijih, još uvek na slobodi, da se pojavljuje u javnosti i objavljuje sporne sadržaje na internetu.

Biljana Jovanović (34), sestra pokojnog Slavča Petrova (31), koji je 7. januara 2019. preminuo nakon što ga je Petrović „lečio“ od raka, ispričala je za Kurir da je Petrović Slavču izričito govorio da ne ide kod lekara, prodavao mu napitke koji su koštali i do 1.200 dinara po bočici, dok su usluge tretmana u njegovoj kući - šetnja i molitiva, koštale 120 evra po danu.

Petrović udara na one kojima je najteže, koji su u jako lošoj situaciji iz koje ne vide spasa, kaže za Kurir Božidar Spasić, bivši operativac DB.

- On njih vidi kao mogućnost da zaradi. Pitanje je koliko je još ljudi prošlo kroz njegove ruke, ali od sramote ćute. Policija mora detaljno da ispita šta je i kako radio Petrović, jer njegovo bavljenje nadrilekarstvom ima veoma štetne posledice. Međutim, najgore je to što su takva dela teško dokaziva, jer prevaranti nikada ne ostavljaju trag da su uzeli novac. Ljudi kao što je on kažu žrtvi: „Ja neću da ti naplatim, ali ako vidim na podu 150 evra, uzeću.“ I onda žrtva, naravno, nema nikakvu priznanicu ili bilo išta slično što može biti dokaz na sudu. Još teže je dokazati da je žrtvama savetovao da ne idu kod lekara. On na to može reći „Ja sam rekao, ali on ne mora da me posluša“ - kaže za Kurir Spasić.

Inače, u januaru prošle godine Više javno tužilaštvo u Leskovcu pokrenulo je predistražni postupak protiv Petrovića, ali je predmet prebačen u Osnovno javno tužilaštvo, koje je naložilo policiji da izvrši provere. Biljana Jovanović je saslušana tek u maju ove godine, a Petrović je i dalje na slobodi.

Zabraniti sajtove

- To što je on još na slobodi znači da je pravosuđe verovatno omanulo. Ovde se radi o nadrilekarstvu i krivičnom delu prevare, a ukoliko se to dokaže, pored zatvorske kazne, sud može i zabraniti Petrovićeve sajtove, propagiranje njegovih ideja, ali i njegovo pojavljivanje u medijima - kaže za Kurir advokat Nebojša Milosavljević.

BOŽIDAR SPASIĆ Govori su mu puni mržnje foto: Zorana Jevtić Božidar Spasić smatra da je strašno što se ljudima kao što je Petrović daje prostor na pojedinim televizijama i što se njegove šarlatanske ideje i govor pun mržnje promovišu u medijima: - Takvim ljudima ne bi trebalo davati prostor da lupetaju javno šta im padne na pamet, jer to može biti veoma opasno. To mu daje kredibilitet pred ljudima koji ga gledaju. Treba mu zabraniti da se javno eksponira.

