JEREJ SLAVIŠA POPOVIĆ IZ SABORNE CRKVE ZA KURIR: Patrijarhova želja je bila da počiva u Hramu Svetog Save

Jerej Slaviša Popović iz Saborne crkve kaže za Kurir da je želja blaženopočivšeg patrijarhja Irineja bila da počiva u Hramu svetog Save. On je patrijarha poslednji put video pre dve nedelje na bogosluženju kada su se otvarali kivoti svetitelja. Patrijarh im je tada svima dao blagoslov i tada su ga poslednji put videli.

foto: Ana Paunković

- Bili smo zajedno u Sabornoj crkvi pre dve nedelje. On se tada odlično osećao. To je bio moleban. Bogosluženja su svakog utorka. Otvaraju se kivoti svetitelja, on nam je na kraju svima dao blagoslov. Sutradan smo imali sednicu Sinoda. Uveče se nije pojavio na službi. Čuli smo da je hospitalizovan i od tada se nismo videli - priča tužno otac Slaviša i dodaje da je želja partrijarha bila da počiva u Hramu Svetog Save.

U Sabornoj Crkvi se inače čuvaju mošti Svetog i pravednog kneza Stefana Štiljanovića, deo moštiju Svetog kneza Lazara, čestice moštiju Svetog Jovana Šangajskog i Sanfranciskanskog, kao i čestice moštiju Svetog cara Uroša Petog Nemanjića (Nejakog).

(Kurir.rs/R. K.)

