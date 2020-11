POTRESNO: Zamenik gradonačelnika Goran Vesić OTKRIO ŠTA je prvo pomislio kad je ČUO za SMRT patrijarha Irineja (KURIR TELEVIZIJA)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić potresnim rečima oprostio se od poglavara srpske pravoslavne crkve patrijarha Irineja, koji je preminuo usled posledica izazvanih korona virusom.

"Sve je radio u tišini, predano, vredno, znajući da je jedini sudija Bog i njegov srpski narod", napisao je zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić opraštajući se od patrijarha Irineja.

"Ja sam imao tu privilegiju da poznajem lično njegovu svetost patrijarha Irineja i da mnogo naučim od njega. Prvo na šta sam pomislio kada sam čuo za njegovu smrt jeste da nije stigao da osvešta Hram Svetog Save, a to je doživeo kao neku svoju misiju. I on je najzaslužniji što su radovi dovedeni do kraja", poručio je Vesić.

Kako je zamenik gradonačelnika naveo, poslednji put kada su se sreli govorili su o završetku Hrama, a kako upokojeni patrijarh nije stigao da ga osvešta za života, osveštavaće ga njegovo telo, naveo je zamenik gradonačelnika. - To je valjda neka pravda - zaklljučio je.

(Kurir.rs)

Kurir