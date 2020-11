HRIZOSTOM ČUVAR TRONA: Najstariji vladika zamenjuje patrijarha, Sabor se najverovatnije ne pomera?

Posle smrti patrijarha Irineja, za čuvara patrijaršijskog trona juče je postavljen mitropolit dabrobosanski Hrizostom, dok je za administratora upražnjene arhiepiskopije beogradsko-karlovačke postavljen episkop šumadijski Jovan.

Sabor, na kome će se birati novi patrijarh, po svemu sudeći, ipak će biti održan u planiranim okvirima, u maju sledeće godine, saznaje Kurir.

Sve je uređeno

Na sajtu SPC juče u toku dana objavljeno je da je doneta odluka da patrijaršijske dužnosti preuzima Sveti arhijerejski Sinod (u skladu s članom 62 Ustava SPC), a da Svetom Sinodu do izbora novog patrijarha predsedava mitropolit dabrobosanski Hrizostom. Inače, po pravilu, Sinodu predsedava najstariji član.

- Za administratora upražnjene Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke Sveti arhijerejski Sinod je izabrao Njegovo preosveštenstvo episkopa šumadijskog g. Jovana (u skladu članom 70 Ustava SPC) - navedeno je na sajtu Crkve.

Vladika Ignjatije, episkop požarevačko-braničevski, objasnio je za Kurir da je SPC tako uređena da nastavlja normalno da funkcioniše i posle ovako tragičnog događaja, što nije slučaj s katoličkom crkvom.

- Do Sabora dužnost čuvara patrijaršijskog trona obavlja najstariji član Sinoda, u ovom slučaju to je mitropolit sarajevski Hrizostom. Sama organizacija pravoslavne crkve ne dozvoljava da smrt njenog poglavara bude tragičan događaj za crkvu, jer je naša pravoslavna crkva podeljena po eparhijama i svaka eparhija je puna crkva i radi i živi sasvim normalno. Patrijarh je samo prvi među episkopima. U katoličkoj, smrt pape obezglavljuje celu crkvu. To kod nas nije slučaj - poručio je vladika Ignatije.

Izbor poglavara

I pored spekulacija da bi upokojenje patrijarha moglo da pomeri Sabor, planiran za maj 2021, jer će se sada na njemu birati novi poglavar SPC, to se, po svemu sudeći, najverovatnije neće dogoditi i on će biti održan u planiranim okvirima.

Ustav SPC predviđa da patrijarh može biti svako ko je eparhijski episkop najmanje pet godina, a procedura nalaže da trojicu kandidata tajnim glasanjem bira Sveti arhijerejski Sabor. Kada se saznaju imena onih koji su dobili natpolovične većine glasova, prelazi se na biranje žrebom, to jest „apostolskim načinom“. Tri imena se stavljaju u zasebne koverte, a one u jevanđelje.

Tada članovi Sabora iz saborske sale prelaze u patrijaršijsku kapelu Svetog Simeona Mirotočivog - na službu „priziva Svetog Duha za izbor novog patrijarha“, koju služi najstariji arhijerej po hirotoniji. Tokom te službe tri imena stavljaju se u zasebne koverte, a one u jevanđelje. U tačno određenom delu službe jedan od monaha, izabran od Sabora, izvlači kovertu u kojoj je ime novog patrijarha.

KO JE V. D. PATRIJARHA Hrizostom (svetovno Rajko Jević), mitropolit dabrobosanski

Rođen je 4. marta 1952. u selu Vodenici, kod Bosanskog Petrovca

Ranije je bio episkop bihaćko-petrovački i zvorničko-tuzlanski

Izabran je 1991. za prvog episkopa novoosnovane Eparhije bihaćko-petrovačke

Proteran je iz svoje rezidencije u mestu Ključu 13. septembra 1995, a 10. oktobra iste godine odlazi sa teritorije svoje eparhije

U svoju eparhiju vratio se 5. februara 1996, nakon početka primene Dejtonskog sporazuma

U tron episkopa zvorničko-tuzlanskog ustoličen je 13. jula 2013.

Sabor SPC je doneo odluku 24. maja 2017. da Hrizostom bude mitropolit dabrobosanski. Ustoličen je u Sarajevu 3. septembra 2017.

