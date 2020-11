OBNOVIO PREKO 80 HRAMOVA: Nikada više nije ulagano u crkve i manastire nego za vreme patrijarha Irineja (KURIR TELEVIZIJA)

Patrijarh Irinej upokojio se 20. novembra u svojoj 90-oj godini. Njegovi zemni ostaci biće položeni u kripti velelepnog Hrama Svetog Save, za čiji je završetak izgradnje upravo upokojeni patrijarh bio najviše zaslužan.

Verski analitičar Miloš Stojković za Kurir televiziju rekao je da će se o delima patrijarha irineja tek govoriti.

- Ako se samo vratimo unazad deset godina koliko je samo hramova u Beogradu obnovljeno. Nikada u našoj novijoj istoriji nikada se više nije ulagalo u crkvu, nikada više sredstava iz države nije otišlo u crkvu kao za vreme rukovođenja patrijarha Irineja.

- Kada govorimo o patrijaru ne možemo samo da se ograničimo na deset godina, on je 35 godina bio episkop niški, obnovio je preko 80 crkava i manastira, to je velika stvar. I to u najteže doba, kada je crkva bila proganjana. Miloš je naveo da je upokojeni patrijarh bio jako vezan i za Kosovo i Metohiju, a prošao je i monašku školu u Ostrogu.

- Jedna ličnost koja je obeležila jednu eru hrišćanskog života. Njegovom smrću i smrću Amfilohija možemo slobodno da kažemo da se završava jedan ciklus delovanja i funkcionisanja crkve - naveo je analitičar.

OVDE MOŽETE DA PRATITE UŽIVO KURIR TV

Kurir